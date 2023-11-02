https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-remontnye-raboty-v-sukhume-1048909552.html

Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме

Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме

Глава государства осмотрел ход работ в центре города, на Сухумской горе, на столичном вокзале, а также в Новом районе. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T15:51+0300

2023-11-02T15:51+0300

2023-11-02T17:46+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на ряде объектов в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.Главе государства рассказали о ходе работ на улице Ардзинба. На участке длиной в 550 метров от улицы Агумава до улицы Титова заменены подземные коммуникации, начинается укладка асфальта. Работы ведутся за счет городского бюджета. На замену всех труб было выделено 38 миллионов рублей, на замену асфальта – до 15 миллионов, рассказал глава столичной администрации Беслан Эшба."Начали работы в конце июля. Глубина залегания 4,5 метра. Сложные были работы на стыке с улицей Агумава – 4,2 метра в начале, в конце – 3,8 метров. Много обвалов было, так как трубы много лет пропускали воду, и грунты были все обмякшие", – рассказал Беслан Эшба.Беслан Эшба также рассказал президенту о планах по установке лифта для колясок и маломобильных пассажиров на новом мосту через реку Басла. Его установят в 2024 году.Затем Аслан Бжания побывал в парке имени Тараса Шамба, где к 17 ноября планируется завершить облицовку фонтана. Также в парке кладут брусчатку, установят 12 чугунных столбов индоевропейской телеграфной линии и лавочки.Также президент проинспектировал проведенные работы на Красном мосту, на улице Чанба и в Новом районе, где восстанавливаются дорожное покрытие, бордюры и тротуары, оценил ход восстановления смотровой площадки и фонтана на Сухумской горе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/realizatsiyu-investprogrammy-v-2023-godu-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1048793578.html

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