Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-remontnye-raboty-v-sukhume-1048909552.html
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме
Глава государства осмотрел ход работ в центре города, на Сухумской горе, на столичном вокзале, а также в Новом районе. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T15:51+0300
2023-11-02T17:46+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
новости
сухум
беслан эшба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/02/1048908996_0:58:1115:685_1920x0_80_0_0_4e879772b624149de0f056f2be7af50d.jpg
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на ряде объектов в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.Главе государства рассказали о ходе работ на улице Ардзинба. На участке длиной в 550 метров от улицы Агумава до улицы Титова заменены подземные коммуникации, начинается укладка асфальта. Работы ведутся за счет городского бюджета. На замену всех труб было выделено 38 миллионов рублей, на замену асфальта – до 15 миллионов, рассказал глава столичной администрации Беслан Эшба."Начали работы в конце июля. Глубина залегания 4,5 метра. Сложные были работы на стыке с улицей Агумава – 4,2 метра в начале, в конце – 3,8 метров. Много обвалов было, так как трубы много лет пропускали воду, и грунты были все обмякшие", – рассказал Беслан Эшба.Беслан Эшба также рассказал президенту о планах по установке лифта для колясок и маломобильных пассажиров на новом мосту через реку Басла. Его установят в 2024 году.Затем Аслан Бжания побывал в парке имени Тараса Шамба, где к 17 ноября планируется завершить облицовку фонтана. Также в парке кладут брусчатку, установят 12 чугунных столбов индоевропейской телеграфной линии и лавочки.Также президент проинспектировал проведенные работы на Красном мосту, на улице Чанба и в Новом районе, где восстанавливаются дорожное покрытие, бордюры и тротуары, оценил ход восстановления смотровой площадки и фонтана на Сухумской горе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/realizatsiyu-investprogrammy-v-2023-godu-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1048793578.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/02/1048908996_62:0:1051:742_1920x0_80_0_0_c5be30e83ee9e790d8848d32c7607c1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, аслан бжания, новости, сухум, беслан эшба
абхазия, аслан бжания, новости, сухум, беслан эшба

Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме

15:51 02.11.2023 (обновлено: 17:46 02.11.2023)
© Foto / Пресс-служба Администрации СухумаАслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2023
© Foto / Пресс-служба Администрации Сухума
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава государства осмотрел ход работ в центре города, на Сухумской горе, на столичном вокзале, а также в Новом районе.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на ряде объектов в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.
Главе государства рассказали о ходе работ на улице Ардзинба. На участке длиной в 550 метров от улицы Агумава до улицы Титова заменены подземные коммуникации, начинается укладка асфальта.
Работы ведутся за счет городского бюджета. На замену всех труб было выделено 38 миллионов рублей, на замену асфальта – до 15 миллионов, рассказал глава столичной администрации Беслан Эшба.
"Начали работы в конце июля. Глубина залегания 4,5 метра. Сложные были работы на стыке с улицей Агумава – 4,2 метра в начале, в конце – 3,8 метров. Много обвалов было, так как трубы много лет пропускали воду, и грунты были все обмякшие", – рассказал Беслан Эшба.
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
Аслан Бжания проинспектировал ремонтные работы в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
1/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
2/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
3/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
4/4
© Foto / Пресс-служба администрации Сухума
Беслан Эшба также рассказал президенту о планах по установке лифта для колясок и маломобильных пассажиров на новом мосту через реку Басла. Его установят в 2024 году.
Затем Аслан Бжания побывал в парке имени Тараса Шамба, где к 17 ноября планируется завершить облицовку фонтана. Также в парке кладут брусчатку, установят 12 чугунных столбов индоевропейской телеграфной линии и лавочки.
Также президент проинспектировал проведенные работы на Красном мосту, на улице Чанба и в Новом районе, где восстанавливаются дорожное покрытие, бордюры и тротуары, оценил ход восстановления смотровой площадки и фонтана на Сухумской горе.
Реализацию Инвестпрограммы в 2023 году обсудили в Кабмине Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2023
В Абхазии
Реализацию Инвестпрограммы в 2023 году обсудили в Кабмине Абхазии
25 октября, 17:48
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0