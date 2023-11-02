https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/bolee-chetyrekh-kilogrammov-zapreschennykh-veschestv-izyali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1048912581.html
Более четырех килограммов запрещенных веществ изъяли в Абхазии с начала года
Более четырех килограммов запрещенных веществ изъяли в Абхазии с начала года
Контрабанда поступает автомобилями через абхазо-российскую границу, под прикрытием легальных грузов и товаров. Большая часть завезенных наркотиков - это... 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T19:46+0300
2023-11-02T19:46+0300
2023-11-02T19:46+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии в 2023 году изъяли более четырех килограммов наркотиков и психотропных средств, рассказал в интервью "Апсны.Иахьа" начальник УКОД МВД Астамур Пачалия. Пачалия добавил, что наркотики были завезены в Абхазию из России, ввоза и вывоза запрещенных веществ через границу на реке Ингур зафиксировано не было. Глава УКОН добавил, что с января 2023 года было выявлено 154 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Большая часть распространителей запрещенных веществ - иностранцы, которые сбывают наркотики путем тайных закладок. За десять месяцев 2023 года по подозрению в совершении преступлений были задержаны 37 лиц. 12 из них - россияне, 11 - граждане Узбекистана, семеро - граждане Абхазии, трое - граждане Таджикистана, двое - граждане Туркменистана, двое - из Азербайджана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/presechena-popytka-vvoza-narkotikov-v-abkhaziyu-1048845063.html
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абхазия, новости, наркотики
абхазия, новости, наркотики
Более четырех килограммов запрещенных веществ изъяли в Абхазии с начала года
Контрабанда поступает автомобилями через абхазо-российскую границу, под прикрытием легальных грузов и товаров. Большая часть завезенных наркотиков - это метадон, его употребляет 90% наркозависимых в Абхазии.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik
. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии в 2023 году изъяли более четырех килограммов наркотиков и психотропных средств, рассказал в интервью "Апсны.Иахьа" начальник
УКОД МВД Астамур Пачалия.
"В текущем 2023 году из незаконного оборота изъято 4,12 килограмма наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров, из которых 1,9 килограмма наркотического вещества метадон", - сообщил он.
Пачалия добавил, что наркотики были завезены в Абхазию из России, ввоза и вывоза запрещенных веществ через границу на реке Ингур зафиксировано не было.
Глава УКОН добавил, что с января 2023 года было выявлено 154 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Большая часть распространителей запрещенных веществ - иностранцы, которые сбывают наркотики путем тайных закладок.
За десять месяцев 2023 года по подозрению в совершении преступлений были задержаны 37 лиц. 12 из них - россияне, 11 - граждане Узбекистана, семеро - граждане Абхазии, трое - граждане Таджикистана, двое - граждане Туркменистана, двое - из Азербайджана.