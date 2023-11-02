https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/deputaty-odobrili-izmeneniya-v-soglashenii-o-rezhime-torgovli-tovarami-s-rossiey-1048906317.html
Депутаты одобрили изменения в соглашение о режиме торговли товарами с Россией
Депутаты одобрили изменения в соглашение о режиме торговли товарами с Россией
Ранее протокол о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию ратифицировали Государственная Дума России и Совет Федерации. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T14:01+0300
2023-11-02T14:01+0300
2023-11-02T14:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192057_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_274ce931a6313cc05ae5784f6f70b249.jpg
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии ратифицировал протокол о внесении изменения в межправительственное соглашение с Россией о режиме торговли товарами во втором и окончательном чтении.В соответствии с заключением Министерства финансов Абхазии, реализация документа не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета.Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ.Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур."Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – указывалось в пояснительной записке к законопроекту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/sovfed-ratifitsiroval-protokol-o-besposhlinnom-vyvoze-propana-v-abkhaziyu-1048792813.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192057_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a8354cd911785d0ee9dc648d7fbe59d8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Депутаты одобрили изменения в соглашение о режиме торговли товарами с Россией
14:01 02.11.2023 (обновлено: 14:30 02.11.2023)
Ранее протокол о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию ратифицировали Государственная Дума России и Совет Федерации.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии ратифицировал протокол о внесении изменения в межправительственное соглашение с Россией о режиме торговли товарами во втором и окончательном чтении.
Протокол предусматривает пополнение перечня товаров, в отношении которых не применяется вывозная пошлина при вывозе из России в Абхазию, позицией "пропан".
В соответствии с заключением Министерства финансов Абхазии, реализация документа не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета.
Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ.
Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур.
"Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – указывалось в пояснительной записке к законопроекту.