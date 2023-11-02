https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-byudzhet-fonda-repatriatsii-1048903671.html

Народное Собрание внесло изменения в бюджет Фонда репатриации

Народное Собрание внесло изменения в бюджет Фонда репатриации

Очередная сессия Парламента Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 2 ноября. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T12:04+0300

2023-11-02T12:04+0300

2023-11-02T12:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

парламент абхазии

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/09/1031804487_0:71:1501:915_1920x0_80_0_0_5b525ff3ea459b385a9ff6cc4e3636a1.jpg

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в бюджет Фонда репатриации на 2023 год.Объем доходов был утвержден в сумме 239,8 миллиона рублей, объем расходов – 402,7 миллиона рублей. Дефицит составит 162,9 миллиона, источником финансирования станет остаток денежных средств фонда на 1 января 2023 года.Изменения касаются увеличения расходной части бюджета. Около ста миллионов рублей направляется на обеспечение расходов, связанных с празднованием 30-летия Победы и Независимости и 15-летия признания Абхазии, пять миллионов – на установку флагштока и флага республики в Верхней Эшере.Еще 37,1 миллиона направляется на завершение работ по восстановлению детсада в селе Дранда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/deputaty-parlamenta-vnesli-izmeneniya-v-byudzhet-pensionnogo-fonda-1048903168.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии