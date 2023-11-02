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Народное Собрание внесло изменения в бюджет Фонда репатриации
Народное Собрание внесло изменения в бюджет Фонда репатриации
Очередная сессия Парламента Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 2 ноября. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T12:04+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в бюджет Фонда репатриации на 2023 год.Объем доходов был утвержден в сумме 239,8 миллиона рублей, объем расходов – 402,7 миллиона рублей. Дефицит составит 162,9 миллиона, источником финансирования станет остаток денежных средств фонда на 1 января 2023 года.Изменения касаются увеличения расходной части бюджета. Около ста миллионов рублей направляется на обеспечение расходов, связанных с празднованием 30-летия Победы и Независимости и 15-летия признания Абхазии, пять миллионов – на установку флагштока и флага республики в Верхней Эшере.Еще 37,1 миллиона направляется на завершение работ по восстановлению детсада в селе Дранда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/deputaty-parlamenta-vnesli-izmeneniya-v-byudzhet-pensionnogo-fonda-1048903168.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Народное Собрание внесло изменения в бюджет Фонда репатриации
12:04 02.11.2023 (обновлено: 12:29 02.11.2023)
Очередная сессия Парламента Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 2 ноября.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в бюджет Фонда репатриации на 2023 год.
Объем доходов был утвержден в сумме 239,8 миллиона рублей, объем расходов – 402,7 миллиона рублей.
Дефицит составит 162,9 миллиона, источником финансирования станет остаток денежных средств фонда на 1 января 2023 года.
Изменения касаются увеличения расходной части бюджета. Около ста миллионов рублей направляется на обеспечение расходов, связанных с празднованием 30-летия Победы и Независимости и 15-летия признания Абхазии, пять миллионов – на установку флагштока и флага республики в Верхней Эшере.
Еще 37,1 миллиона направляется на завершение работ по восстановлению детсада в селе Дранда.