https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/parlament-vnes-izmeneniya-v-respublikanskiy-byudzhet-na-2023-god-v-pervom-chtenii-1048904864.html

Парламент внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении

Парламент внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении

Общий объем государственного бюджета, включающего в себя республиканский бюджет и бюджеты районов, утвержден в объеме 13,6 миллиарда рублей по доходам и 15,9... 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T13:08+0300

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Cобрания Абхазии внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит 10,4 миллиарда рублей. На финансовую помощь России приходится 6,2 миллиарда, из которых: Общий объем расходов составит 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,8 миллиарда. Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года утвержден в сумме 1,15 миллиарда рублей. Программа республиканского заимствования на 2023 год утверждена в сумме 1,15 миллиарда рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-byudzhet-fonda-repatriatsii-1048903671.html

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