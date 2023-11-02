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Парламент внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении
Парламент внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении
Общий объем государственного бюджета, включающего в себя республиканский бюджет и бюджеты районов, утвержден в объеме 13,6 миллиарда рублей по доходам и 15,9... 02.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Cобрания Абхазии внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит 10,4 миллиарда рублей. На финансовую помощь России приходится 6,2 миллиарда, из которых: Общий объем расходов составит 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,8 миллиарда. Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года утвержден в сумме 1,15 миллиарда рублей. Программа республиканского заимствования на 2023 год утверждена в сумме 1,15 миллиарда рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-byudzhet-fonda-repatriatsii-1048903671.html
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Парламент внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении
13:08 02.11.2023 (обновлено: 13:23 02.11.2023)
Общий объем государственного бюджета, включающего в себя республиканский бюджет и бюджеты районов, утвержден в объеме 13,6 миллиарда рублей по доходам и 15,9 миллиарда по расходам.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Cобрания Абхазии внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год в первом чтении.
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит 10,4 миллиарда рублей.
На финансовую помощь России приходится 6,2 миллиарда, из которых:
в целях социально-экономического развития Абхазии – 4,26 миллиарда;
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы – 1,2 миллиарда;
в целях финансирования мероприятий государственной поддержки отраслей экономики – 76 миллионов рублей.
Общий объем расходов составит 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,8 миллиарда.
Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года утвержден в сумме 1,15 миллиарда рублей. Программа республиканского заимствования на 2023 год утверждена в сумме 1,15 миллиарда рублей.