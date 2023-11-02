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Представители МЧС Абхазии и Краснодарского края обсудили вопросы сотрудничества

Представители МЧС Абхазии и Краснодарского края обсудили вопросы сотрудничества

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы приграничного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обсудили глава МЧС Абхазии... 02.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы приграничного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обсудили глава МЧС Абхазии Лев Квициния и и.о. начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Николай Платонихин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Наша задача - оптимизация совместной работы на постоянной основе, обмен опытом в вопросах подготовки спасателей, совершенствование практических навыков реагирования для ликвидации ЧС посредством совместных практических учений", - заявил Платонихин. Платонихин добавил, что руководство МЧС России рассматривает интенсификацию приграничного сотрудничества двух стран как один из приоритетных вопросов. В свою очередь, Лев Квициния подчеркнул, что дружеские отношения между спасательными ведомствами Абхазии и России прошли испытание временем, и дальнейшее их развитие соответствует интересам обеих стран, особенно в контексте развития экономического сотрудничества и роста турпотока. Стороны отметили важность наращивания числа совместных учений, тренингов и совместных практических занятий. Было решено создать рабочие группы, которые в течение двух недель подготовят обновленные планы приграничного сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/kvitsiniya-rasskazal-o-sotrudnichestve-abkhazskikh-i-belorusskikh-spasateley-1048848125.html

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