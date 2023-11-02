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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 ноября

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный фронт циклона с юго-запада. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Spuntik. В пятницу, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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