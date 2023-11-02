https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-noyabrya-1048912828.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный фронт циклона с юго-запада. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T20:50+0300
2023-11-02T20:50+0300
2023-11-02T20:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1c8aad9a70c3e720cf2f27f50b45ffc.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Spuntik. В пятницу, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b83033a163c0b63be7c3062c497559e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный фронт циклона с юго-запада.
СУХУМ, 2 ноя - Spuntik. В пятницу, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.