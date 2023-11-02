https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-protokola-o-besposhlinnom-vyvoze-propana-v-abkhaziyu-1048910350.html

Путин подписал закон о ратификации протокола о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию

Путин подписал закон о ратификации протокола о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию

Закон был принят Государственной Думой 17 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T16:42+0300

2023-11-02T16:42+0300

2023-11-02T16:55+0300

владимир путин

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли с Абхазией. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ.Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур."Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – указывалось в пояснительной записке к законопроекту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/deputaty-odobrili-izmeneniya-v-soglashenii-o-rezhime-torgovli-tovarami-s-rossiey-1048906317.html

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