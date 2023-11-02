https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-protokola-o-besposhlinnom-vyvoze-propana-v-abkhaziyu-1048910350.html
Путин подписал закон о ратификации протокола о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию
Путин подписал закон о ратификации протокола о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию
Закон был принят Государственной Думой 17 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T16:42+0300
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2023-11-02T16:55+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли с Абхазией. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ.Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур."Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – указывалось в пояснительной записке к законопроекту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/deputaty-odobrili-izmeneniya-v-soglashenii-o-rezhime-torgovli-tovarami-s-rossiey-1048906317.html
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владимир путин, новости, россия
владимир путин, новости, россия
Путин подписал закон о ратификации протокола о беспошлинном вывозе пропана в Абхазию
16:42 02.11.2023 (обновлено: 16:55 02.11.2023)
Закон был принят Государственной Думой 17 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли с Абхазией. Документ опубликован
на сайте официального опубликования правовых актов.
Протокол был подписан в Москве 16 мая 2023 года. Он включает пропан в перечень товаров, которые могут вывозиться из России в Абхазию без уплаты таможенной пошлины.
Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ.
Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур.
"Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – указывалось в пояснительной записке к законопроекту.