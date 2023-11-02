https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/putin-podpisal-zakon-ob-otzyve-ratifikatsii-dvzyai-1048904296.html
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Закон был одобрен депутатами Госдумы России 18 октября 2023 года и Советом Федерации 25 октября 2023 года. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T12:56+0300
2023-11-02T12:56+0300
2023-11-02T13:06+0300
россия
владимир путин
ядерные испытания
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актовДоговор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Он направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте и расширяет ограничения, наложенные ранее принятыми документами.По состоянию на 2023 год, документ подписали 187 стран, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу (все эти государства на момент подписания имели или ядерное оружие или возможность создать его).36 стран из этого списка ратифицировали договор, в том числе в 2000 году это сделала Россия. Но некоторые ядерные державы, в том числе США, Китай и Израиль, документ не ратифицировали, хотя при этом взяли на себя добровольные обязательства не проводить ядерные испытания.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, так как документ не был ратифицирован Вашингтоном. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что отказ от ратификации не означает намерения проводить ядерные испытания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/vremya-ch-ispytaniya-burevestnika-i-otkaz-ot-dogovora-po-yadernym-ispytaniyam-1048489807.html
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россия, владимир путин, ядерные испытания
россия, владимир путин, ядерные испытания
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
12:56 02.11.2023 (обновлено: 13:06 02.11.2023)
Закон был одобрен депутатами Госдумы России 18 октября 2023 года и Советом Федерации 25 октября 2023 года.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Он направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте и расширяет ограничения, наложенные ранее принятыми документами.
По состоянию на 2023 год, документ подписали 187 стран, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу (все эти государства на момент подписания имели или ядерное оружие или возможность создать его).
36 стран из этого списка ратифицировали договор, в том числе в 2000 году это сделала Россия. Но некоторые ядерные державы, в том числе США, Китай и Израиль, документ не ратифицировали, хотя при этом взяли на себя добровольные обязательства не проводить ядерные испытания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, так как документ не был ратифицирован Вашингтоном. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что отказ от ратификации не означает намерения проводить ядерные испытания.