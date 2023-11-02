https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/rezervnye-vodozabory-vosstanovyat-v-galskom-rayone-1048911632.html
Резервные водозаборы восстановят в Галском районе
Резервные водозаборы восстановят в Галском районе
Последние полтора-два месяца жители Галского района испытывают частые перебои с водой - они затрагивают как частные, так и многоквартирные дома. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T19:20+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Резервные водозаборные скважины на второй перепадной ГЭС в Галском районе планируют восстановить в 2024 году, рассказал "ГалМедиа" глава района Константин Пилия.Что касается изношенных труб, то, по словам Пилия, предстоит большой объем работы. Длина двух труб - 12 километров и их замена обойдется, по предварительным подсчетам, более чем в 200 миллионов рублей. Коммунальные службы будут поддерживать их в рабочем состоянии до 2025 года, когда, возможно, средства на эти работы будут выделены. Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения. Причинами неудобств он назвал изношенность труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки, которые регулярно устраняют коммунальщики, а также отсутствие воды в головных водозаборных сооружениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-3-noyabrya-1048912709.html
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гал, абхазия, новости, водоснабжение
гал, абхазия, новости, водоснабжение
Резервные водозаборы восстановят в Галском районе
19:20 02.11.2023 (обновлено: 19:50 02.11.2023)
Последние полтора-два месяца жители Галского района испытывают частые перебои с водой - они затрагивают как частные, так и многоквартирные дома.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik.
Резервные водозаборные скважины на второй перепадной ГЭС в Галском районе планируют восстановить в 2024 году, рассказал
"ГалМедиа" глава района Константин Пилия.
"На речхинский водозабор полагаться сложно, там идет вода самотеком, зависит от природы. Когда будет полный, значит, будет вода, когда будет менее полный, будет меньше. Чтобы у нас всегда была вода, будем заниматься восстановлением и реконструкцией скважин. Думаю, со следующего года нам будет открыто финансирование, уже предварительные договоренности есть", - сообщил он.
Что касается изношенных труб, то, по словам Пилия, предстоит большой объем работы. Длина двух труб - 12 километров и их замена обойдется, по предварительным подсчетам, более чем в 200 миллионов рублей. Коммунальные службы будут поддерживать их в рабочем состоянии до 2025 года, когда, возможно, средства на эти работы будут выделены.
Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения.
Причинами неудобств он назвал изношенность труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки, которые регулярно устраняют коммунальщики, а также отсутствие воды в головных водозаборных сооружениях.