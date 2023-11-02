https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/rezervnye-vodozabory-vosstanovyat-v-galskom-rayone-1048911632.html

Резервные водозаборы восстановят в Галском районе

Резервные водозаборы восстановят в Галском районе

Последние полтора-два месяца жители Галского района испытывают частые перебои с водой - они затрагивают как частные, так и многоквартирные дома. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Резервные водозаборные скважины на второй перепадной ГЭС в Галском районе планируют восстановить в 2024 году, рассказал "ГалМедиа" глава района Константин Пилия.Что касается изношенных труб, то, по словам Пилия, предстоит большой объем работы. Длина двух труб - 12 километров и их замена обойдется, по предварительным подсчетам, более чем в 200 миллионов рублей. Коммунальные службы будут поддерживать их в рабочем состоянии до 2025 года, когда, возможно, средства на эти работы будут выделены. Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения. Причинами неудобств он назвал изношенность труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки, которые регулярно устраняют коммунальщики, а также отсутствие воды в головных водозаборных сооружениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-3-noyabrya-1048912709.html

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