https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/shest-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-v-rayone-kryma-1048900845.html
Шесть украинских беспилотников уничтожены в районе Крыма
Шесть украинских беспилотников уничтожены в районе Крыма
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T09:34+0300
2023-11-02T09:34+0300
2023-11-02T09:34+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в районе Крымского полуострова, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что один дрон был уничтожен над акваторией Черного моря, еще пять - перехвачены в воздухе над Крымом.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/svo-avdeevskaya-petlya-dlya-vsu-zatyagivaetsya-na-shee-nato-1048899293.html
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россия, украина, крым, новости
россия, украина, крым, новости
Шесть украинских беспилотников уничтожены в районе Крыма
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в районе Крымского полуострова, сообщает
Министерство обороны России.
"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что один дрон был уничтожен над акваторией Черного моря, еще пять - перехвачены в воздухе над Крымом.
После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.