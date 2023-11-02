https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/shest-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-v-rayone-kryma-1048900845.html

Шесть украинских беспилотников уничтожены в районе Крыма

Шесть украинских беспилотников уничтожены в районе Крыма

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T09:34+0300

2023-11-02T09:34+0300

2023-11-02T09:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047164747_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_28e1d1e926c51a80c85bd5aa47e95169.jpg

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в районе Крымского полуострова, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что один дрон был уничтожен над акваторией Черного моря, еще пять - перехвачены в воздухе над Крымом.После начала военной спецоперации на Украине, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе, в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе, в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/svo-avdeevskaya-petlya-dlya-vsu-zatyagivaetsya-na-shee-nato-1048899293.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, крым, новости