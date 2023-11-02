https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/svo-avdeevskaya-petlya-dlya-vsu-zatyagivaetsya-na-shee-nato-1048899293.html

СВО: "авдеевская петля" для ВСУ затягивается на шее НАТО

СВО: "авдеевская петля" для ВСУ затягивается на шее НАТО

Паразитический киевский режим не может существовать самостоятельно и автономно – без поддержки США и НАТО. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T09:00+0300

2023-11-02T09:00+0300

2023-11-02T09:00+0300

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Поэтому в геополитическом смысле организованная российской армией "авдеевская петля" для ВСУ – элемент сложной операции принуждения Вашингтона и Брюсселя к миру на условиях Москвы, отмечает военный обозреватель Александр Хроленко.Российские войска в конце октября расширили плацдарм к северу и к югу от Авдеевки, "клещи" на поле боя и на карте вынуждают штабы и центры управления ВСУ перемещаться из Авдеевского укрепрайона в город Краматорск, который находится в 60 км.Расстояние между крайними точками российских "клещей" составляет около 9 км. Местность западнее и севернее Авдеевки в инженерном отношении к обороне ВСУ не оборудована.Для перехода в контрнаступление ВС РФ не стали ждать зимы. На Авдеевском направлении растут потери живой силы и боевой техники украинских войск, продолжают гореть немецкие танки Leopard 2A6. Под огнем российской артиллерии находятся позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, Нетайлове, Яснобродовке, Ласточкине и Керамике.На этом фоне главком ВСУ Валерий Залужный, по данным из открытых источников, просит президента Владимира Зеленского не повторять "историю с Бахмутом" и вывести войска из Авдеевского укрепрайона (здесь также уместно вспомнить российские операции освобождения Лисичанска и Северодонецка). Несмотря на угрозу окружения, Зеленский требует бросить в Авдеевку резервы – увеличить гарнизон ВСУ в два раза, до 30 тыс. бойцов (обреченных на уничтожение). Одновременно Киев выпрашивает у США и НАТО новые поставки вооружения и боеприпасов.Ожидаемое "падение Авдеевки" Запад увязывает с сокращением и завершением военной помощи Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин вчера тревожно заявил в Конгрессе, что Путин победит, если США перестанут поддерживать киевский режим.Однако Россия победит при всех раскладах, имея превосходящие мощности ВПК и безупречную логистику. Неслучайно в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report российская армия заняла первое место в мире.Горячая осень 2023 годаВ отличие от "бахмутской фортеции", Авдеевский укрепрайон действительно имеет стратегическое значение.Фронт ВСУ с потерей Авдеевки может обрушиться до правого берега Днепра. Поэтому на Авдеевском направлении киевский режим цинично сжигает последние резервы личного состава и боевой техники ВСУ. Сюда переброшена также изрядно потрепанная под Работино "элитная" 47-я отдельная механизированная бригада, оснащенная танками Leopard 2 (A4/A6) и БМП M2 Bradley.На Украине объявлена тотальная мобилизация, которая не компенсирует ВСУ жесткий дефицит подготовленных специалистов, запасов вооружения, боеприпасов, горючего и других материальных средств ведения боевых действий.Ресурсы НАТО и ВСУ – на исходе. Арсеналы и мощности ВПК коллективного Запада не способны удовлетворить военные потребности Киева. В отличие от производства денежных купюр, один миллион артиллерийских снарядов "напечатать" за год США и НАТО технологически не способны. Напомню, ВСУ расходуют в год более 2 млн артиллерийских снарядов. А тут еще совершенно некстати для Запада образовалась проблема военной помощи Израилю в войне с палестинским движением ХАМАС.Телеканал CNN ранее констатировал, что в оружейном соревновании уверенно побеждает Россия, которая "производит артиллерийские боеприпасы в семь раз дешевле и в восемь раз быстрее, чем Запад". Американское издание The National Interest дополнило: "Украине и западным странам вместе взятым российский ВПК уже не догнать".Западные хозяева киевского режима всерьез опасаются, что Москва может нанести удар возмездия по их территории за помощь ВСУ.Британский журнал Spectatorотмечает: "Американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию".Японское издание JB Press вчера предложило ВСУ свой дерзкий план форсирования Днепра и одновременно спрогнозировало тактический ядерный удар России по Киеву и НАТО. Действительно, чувство ответственности всегда возникает там, где исчезает ощущение безнаказанности.Издание "Мысль Польска" сообщило: "В конце сентября стало понятно, что крупное весенне-летнее наступление, с огромным трудом подготовленное как Украиной, так и странами НАТО, завершилось провалом. Таким образом, контратака русских стала вопросом времени… Генерал Валерий Герасимов вновь, в своем стиле, удивил западных стратегов, как он это сделал во время событий в Крыму, восстания в Донбассе или операции в Сирии".Реальность такова, что хорошо подготовленная и оснащенная российская армия на своей земле побеждает украинские прокси-войска НАТО, независимо от планов, деклараций и ценностей Вашингтона и Брюсселя.Более того, на оккупированной ВСУ части Донбасса украинские военнослужащие пожаловались корреспонденту американского издания Daily Beast, что местное население не разделяет западных ценностей: "Слишком много людей здесь ждут россиян".Ранее американский экономист Дэвид Сакс прогнозировал завершение конфликта на условиях России с предоставлением Украине западных гарантий безопасности и с утратой ею русскоязычных регионов.За время провального контрнаступления ВСУ риторика западных стратегов и аналитиков изменилась кардинально. Завершился период (до начала ноября), отведенный Киеву для достижения военного успеха американским генералом Марком Милли. Бесследно исчез дискурс о "разгроме России на поле боя". Сегодня в США и НАТО пытаются лишь "сохранить лицо" и "добиться выживания Украины как государства". Цели и задачи российской СВО остаются неизменными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, украина, донбасс, нато, мнение, авторы, колумнисты