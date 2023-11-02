https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/tamozhennyy-kodeks-abkhazii-vveden-v-deystvie-1048903446.html
Таможенный кодекс Абхазии введен в действие
Таможенный кодекс Абхазии введен в действие
Разработка Таможенного кодекса республики проводилась в рамках программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и... 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T11:58+0300
2023-11-02T11:58+0300
2023-11-02T12:30+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ввел в действие Таможенный кодекс республики. Проект документа регулирует отношения, связанные с порядком перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Абхазии, их декларирование и выпуск, а также порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров – товаров для личного пользования, международных почтовых отправлений, транспорта для международной перевозки и так далее. Также кодекс регламентирует деятельность в таможенной сфере со стороны представителей таможенных органов, перевозчиков, владельцев складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов и магазинов беспошлинной торговли, определяет структуру таможенных органов Абхазии, статус должностных лиц и многое другое.Всего в документе 10 разделов, включающих в себя 488 статей. Он предусматривает глубокую интеграцию информационных технологий при совершении таможенных операций, что ускорит их совершение и снизит временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html
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абхазия, новости, народное собрание абхазии, таможенный контроль, парламент абхазии
абхазия, новости, народное собрание абхазии, таможенный контроль, парламент абхазии
Таможенный кодекс Абхазии введен в действие
11:58 02.11.2023 (обновлено: 12:30 02.11.2023)
Разработка Таможенного кодекса республики проводилась в рамках программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ввел в действие Таможенный кодекс республики.
Проект документа регулирует отношения, связанные с порядком перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Абхазии, их декларирование и выпуск, а также порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров – товаров для личного пользования, международных почтовых отправлений, транспорта для международной перевозки и так далее.
Также кодекс регламентирует деятельность в таможенной сфере со стороны представителей таможенных органов, перевозчиков, владельцев складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов и магазинов беспошлинной торговли, определяет структуру таможенных органов Абхазии, статус должностных лиц и многое другое.
Всего в документе 10 разделов, включающих в себя 488 статей. Он предусматривает глубокую интеграцию информационных технологий при совершении таможенных операций, что ускорит их совершение и снизит временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности.