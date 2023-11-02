https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/tamozhennyy-kodeks-abkhazii-vveden-v-deystvie-1048903446.html

Таможенный кодекс Абхазии введен в действие

Таможенный кодекс Абхазии введен в действие

Разработка Таможенного кодекса республики проводилась в рамках программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и... 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T11:58+0300

2023-11-02T11:58+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ввел в действие Таможенный кодекс республики. Проект документа регулирует отношения, связанные с порядком перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Абхазии, их декларирование и выпуск, а также порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров – товаров для личного пользования, международных почтовых отправлений, транспорта для международной перевозки и так далее. Также кодекс регламентирует деятельность в таможенной сфере со стороны представителей таможенных органов, перевозчиков, владельцев складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов и магазинов беспошлинной торговли, определяет структуру таможенных органов Абхазии, статус должностных лиц и многое другое.Всего в документе 10 разделов, включающих в себя 488 статей. Он предусматривает глубокую интеграцию информационных технологий при совершении таможенных операций, что ускорит их совершение и снизит временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html

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абхазия, новости, народное собрание абхазии, таможенный контроль, парламент абхазии