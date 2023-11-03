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Аджба рассказал об одной из основных проблем Пицунды

Аджба рассказал об одной из основных проблем Пицунды

В Пицунде функционирует несколько малых насосных станций, но они не справляются с объемами стоков, поступающих из канализационной системы. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Проблему с канализационной системой назвал одной из основных в Пицунде глава Собрания депутатов города Мурат Аджба. Об этом он рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.По словам Аджба, местные власти стараются следить за работой малых насосных станций. Также, добавил он, руководство страны пообещало построить новую крупную насосную станцию в рамках Инвестпрограммы. Это позволит решить проблему с канализационной системой.Аджба также напомнил, что в начале прошлого июля на Гагрский район, в том числе на Пицунду, обрушились ливни, которые привели к подтоплению ряда населенных пунктов. Во избежание повторения таких неприятностей, уточнил он, профильные службы занимаются расчисткой канализационных каналов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/zhizn-posle-potopa-posledstviya-stikhii-v-gagrskom-rayone-1047561050.html

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