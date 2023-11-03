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Два самолета МЧС России доставят гуманитарную помощь в сектор Газа
Два самолета МЧС России доставят гуманитарную помощь в сектор Газа
После обострения ближнвосточного конфликта Израиль заявил о блокаде сектора Газа и прекращении поставок туда электричества, медикаментов, воды и продуктов... 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T10:23+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Два самолета МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза населению сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства.Российские самолеты приземлятся в Египте. Там груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа через КПП "Рафах".Ранее Россия уже отправляла гуманитарную помощь в сектор Газа. Тогда из подмосковного Раменского в египетский город Эль-Ариш вылетели самолеты с мукой, сахаром, рисом, макаронами.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/izrail-vzryvaet-evropu-kto-v-es-vystupaet-v-zaschitu-palestiny-1048812657.html
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россия, мчс рф, новости, сектор газа
Два самолета МЧС России доставят гуманитарную помощь в сектор Газа
10:23 03.11.2023 (обновлено: 10:25 03.11.2023)
После обострения ближнвосточного конфликта Израиль заявил о блокаде сектора Газа и прекращении поставок туда электричества, медикаментов, воды и продуктов питания.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik
. Два самолета МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза населению сектора Газа, сообщает
пресс-служба ведомства.
Ил-76 вылетят из подмосковного аэропорта Жуковский. На их борту будут медикаменты, перевязочные материалы и гемостатики (материалы, останавливающие кровотечение - прим.). Доставка гумпомощи была организована по поручению президента России Владимира Путина.
Российские самолеты приземлятся в Египте. Там груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа через КПП "Рафах".
Ранее Россия уже отправляла гуманитарную помощь в сектор Газа. Тогда из подмосковного Раменского в египетский город Эль-Ариш вылетели самолеты с мукой, сахаром, рисом, макаронами.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.