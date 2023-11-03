https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/godovoy-plan-nalogovykh-postupleniy-byl-perevypolnen-za-10-mesyatsev-1048927763.html

Годовой план налоговых поступлений был перевыполнен за 10 месяцев

Годовой план налоговых поступлений был перевыполнен за 10 месяцев

Фактическое поступление налоговых платежей с начала января превысило плановые показатели на 2023 год на 126,8 миллиона рублей. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Годовой план по поступлению налоговых платежей был выполнен за первые десять месяцев 2023 года, сообщает Министерство по налогам и сборам Абхазии. С января в бюджет поступило более 4,3 миллиарда платежей при утвержденном плане на 2023 год в 4,2 миллиарда. План за 10 месяцев составлял 3,4 миллиарда, таким образом, показатели за десять месяцев были перевыполнены на 26%, а годовые - на 3%.В октябре этого года в бюджет поступило 880,2 миллиона налоговых платежей при плане в 593,3 миллиона. Перевыполнение составило 48%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lichnyy-kabinet-nalogoplatelschika-poyavilsya-na-sayte-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-1046569594.html

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