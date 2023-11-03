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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Годовой план налоговых поступлений был перевыполнен за 10 месяцев
Годовой план налоговых поступлений был перевыполнен за 10 месяцев
Фактическое поступление налоговых платежей с начала января превысило плановые показатели на 2023 год на 126,8 миллиона рублей. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Годовой план по поступлению налоговых платежей был выполнен за первые десять месяцев 2023 года, сообщает Министерство по налогам и сборам Абхазии. С января в бюджет поступило более 4,3 миллиарда платежей при утвержденном плане на 2023 год в 4,2 миллиарда. План за 10 месяцев составлял 3,4 миллиарда, таким образом, показатели за десять месяцев были перевыполнены на 26%, а годовые - на 3%.В октябре этого года в бюджет поступило 880,2 миллиона налоговых платежей при плане в 593,3 миллиона. Перевыполнение составило 48%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lichnyy-kabinet-nalogoplatelschika-poyavilsya-na-sayte-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-1046569594.html
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абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, новости
абхазия, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, новости

Годовой план налоговых поступлений был перевыполнен за 10 месяцев

20:18 03.11.2023
© Sputnik / Акоп КущянМелочи
Мелочи - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Фактическое поступление налоговых платежей с начала января превысило плановые показатели на 2023 год на 126,8 миллиона рублей.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Годовой план по поступлению налоговых платежей был выполнен за первые десять месяцев 2023 года, сообщает Министерство по налогам и сборам Абхазии.
С января в бюджет поступило более 4,3 миллиарда платежей при утвержденном плане на 2023 год в 4,2 миллиарда. План за 10 месяцев составлял 3,4 миллиарда, таким образом, показатели за десять месяцев были перевыполнены на 26%, а годовые - на 3%.
В октябре этого года в бюджет поступило 880,2 миллиона налоговых платежей при плане в 593,3 миллиона. Перевыполнение составило 48%.
Личный кабинет налогоплательщика - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2023
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Новый личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам
26 июня, 20:15
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