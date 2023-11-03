https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/komitet-genassamblei-oon-prinyal-rezolyutsiyu-rossii-o-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-1048926862.html

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В Генеральной Ассамблее ООН шесть главных комитетов. Третий комитет рассматривает вопросы, которые касаются социальных и гуманитарных вопросов и вопросов прав... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T19:01+0300

2023-11-03T19:01+0300

2023-11-03T19:01+0300

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вторая мировая война (1939-1945)

новости

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Третий комитет Генеральной Ассамблеи принял предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости. Резолюция предлагает странам принять конкретные меры, в том числе, в законодательстве и в области образования, для того, чтобы предотвратить пересмотр итогов второй Мировой войны, исторических фактов и преступлений против человечности, совершенных в этот период.Также документ призывает бороться со всеми формами расовой дискриминации, осуждает риторику и образовательные материалы, пропагандирующие расизм и ненависть, основанные на этническом происхождении и национальности. Согласно уставу, Генеральная Ассамблея ООН распределяет вопросы повестки дня по шести главным комитетам, в зависимости от тематики. Первый занимается вопросами разоружения и безопасности, второй - экономическими вопросами, третий - социальными и гуманитарными вопросами, четвертый - специальным политическим вопросам и деколонизацией, пятый - административной и бюджетной тематикой. Шестой комитет занимается вопросами международного права.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sledkom-predyavil-zaochnye-obvineniya-v-genotside-esesovtsu-gunko-1048721660.html

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