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https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/nalazhivanie-kontaktov-s-sootechestvennikami-v-turtsii-obsudili-v-mid-abkhazii-1048917519.html
Налаживание контактов с соотечественниками в Турции обсудили в МИД Абхазии
Налаживание контактов с соотечественниками в Турции обсудили в МИД Абхазии
Абхазская диаспора в Турции – потомки махаджиров, выходцев из Абхазии, вынужденных покинуть родину в XIX веке. Она насчитывает от 300 до 500 тысяч человек. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками, проживающими в Турции, с полномочным представителем республики Ибрахимом Авидзба. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Мы с вами обсуждали различные, в том числе крупные мероприятия, которые мы предполагаем к проведению в Турецкой республике. Они как раз нацелены на то, чтобы активизировать контакты с нашими соотечественниками, чтобы это общение имело предметный характер, чтобы оно касалось экономического, социально-экономического развития Республики Абхазия", – подчеркнул министр. В ходе совещания были затронуты темы конфликта на Ближнем Востоке и налаживание контактов между Абхазией и Северным Кипром. По мнению Ардзинба, в этом направлении для республики открываются перспективы экономического и инвестиционного взаимодействия, обмена опытом и информацией, и поэтому эту работу нужно активизировать. Также Инал Ардзинба провел совещание с председателем Попечительского совета "Международной Ассоциации Экономического развития" Олегом Фирером. Они обсудили установление инвестиционных и экономических контактов между Абхазией и Объединенными Арабскими Эмиратами и создание двустороннего делового совета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/abkhaziya-izuchit-vozmozhnost-investitsionno-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-severnym-kiprom-1046665831.html
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абхазия, новости, мид абхазии, турция, инал ардзинба, оаэ, северный кипр, международные отношения
абхазия, новости, мид абхазии, турция, инал ардзинба, оаэ, северный кипр, международные отношения

Налаживание контактов с соотечественниками в Турции обсудили в МИД Абхазии

11:18 03.11.2023 (обновлено: 11:46 03.11.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазская диаспора в Турции – потомки махаджиров, выходцев из Абхазии, вынужденных покинуть родину в XIX веке. Она насчитывает от 300 до 500 тысяч человек.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил взаимодействие с соотечественниками, проживающими в Турции, с полномочным представителем республики Ибрахимом Авидзба. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
"Мы с вами обсуждали различные, в том числе крупные мероприятия, которые мы предполагаем к проведению в Турецкой республике. Они как раз нацелены на то, чтобы активизировать контакты с нашими соотечественниками, чтобы это общение имело предметный характер, чтобы оно касалось экономического, социально-экономического развития Республики Абхазия", – подчеркнул министр.
В ходе совещания были затронуты темы конфликта на Ближнем Востоке и налаживание контактов между Абхазией и Северным Кипром. По мнению Ардзинба, в этом направлении для республики открываются перспективы экономического и инвестиционного взаимодействия, обмена опытом и информацией, и поэтому эту работу нужно активизировать.
Также Инал Ардзинба провел совещание с председателем Попечительского совета "Международной Ассоциации Экономического развития" Олегом Фирером. Они обсудили установление инвестиционных и экономических контактов между Абхазией и Объединенными Арабскими Эмиратами и создание двустороннего делового совета.
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