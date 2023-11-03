https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-noyabrya-1048925015.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 ноября

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T19:35+0300

2023-11-03T19:35+0300

2023-11-03T19:35+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии