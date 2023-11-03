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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T19:35+0300
2023-11-03T19:35+0300
2023-11-03T19:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.