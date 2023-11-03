https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/sledkom-zaochno-obvinil-yatsenyuka-v-ubiystve-lyudey-na-donbasse-1048918423.html

Следком заочно обвинил Яценюка в убийстве людей на Донбассе

Следком заочно обвинил Яценюка в убийстве людей на Донбассе

Помимо экс-премьера Украины, в список подозреваемых также вошли и.о. главы администрации президента Сергей Пашинский и и.о. министра иностранных дел Андрей... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T12:03+0300

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Следственный комитет России заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников в гибели более 1300 людей на Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. "В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", — говорится в сообщении.Также следствие ведет работу по документации фактов жестокого обращения с мирными жителями со стороны украинских военнослужащих, изучает данные о вербовке наемников. Так, заочные обвинения были выдвинуты в отношении 47 выходцев из Дании, Израиля и Грузии, воюющих на стороне киевского режима. Всего же преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран.Еще одно важное направление работы Следственного комитета – анализ данных о поставках на Украину западного оружия. С мая 2023 года поставки Киеву осуществили 14 государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/morpekhi-vsu-prigovoreny-k-zaklyucheniyu-za-pokushenie-na-ubiystvo-dvukh-chelovek-1048727253.html

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