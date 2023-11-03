https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/sledkom-zaochno-obvinil-yatsenyuka-v-ubiystve-lyudey-na-donbasse-1048918423.html
Следком заочно обвинил Яценюка в убийстве людей на Донбассе
Следком заочно обвинил Яценюка в убийстве людей на Донбассе
Помимо экс-премьера Украины, в список подозреваемых также вошли и.о. главы администрации президента Сергей Пашинский и и.о. министра иностранных дел Андрей... 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T12:03+0300
2023-11-03T12:03+0300
2023-11-03T12:10+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
следственный комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038695440_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_78e6fb30596debb8779d62f689ecf1f5.jpg
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Следственный комитет России заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников в гибели более 1300 людей на Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. "В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", — говорится в сообщении.Также следствие ведет работу по документации фактов жестокого обращения с мирными жителями со стороны украинских военнослужащих, изучает данные о вербовке наемников. Так, заочные обвинения были выдвинуты в отношении 47 выходцев из Дании, Израиля и Грузии, воюющих на стороне киевского режима. Всего же преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран.Еще одно важное направление работы Следственного комитета – анализ данных о поставках на Украину западного оружия. С мая 2023 года поставки Киеву осуществили 14 государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/morpekhi-vsu-prigovoreny-k-zaklyucheniyu-za-pokushenie-na-ubiystvo-dvukh-chelovek-1048727253.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038695440_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_92c433629898125081c87f9ed0bef737.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, следственный комитет рф
россия, украина, новости, донбасс, следственный комитет рф
Следком заочно обвинил Яценюка в убийстве людей на Донбассе
12:03 03.11.2023 (обновлено: 12:10 03.11.2023)
Помимо экс-премьера Украины, в список подозреваемых также вошли и.о. главы администрации президента Сергей Пашинский и и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Следственный комитет России заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников в гибели более 1300 людей на Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Следком подчеркивает, что Яценюк вместе с Сергеем Пашинским и Андреем Дещицей участвовали в "принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны".
"В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту", — говорится в сообщении.
Также следствие ведет работу по документации фактов жестокого обращения с мирными жителями со стороны украинских военнослужащих, изучает данные о вербовке наемников. Так, заочные обвинения были выдвинуты в отношении 47 выходцев из Дании, Израиля и Грузии, воюющих на стороне киевского режима. Всего же преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 стран.
Еще одно важное направление работы Следственного комитета – анализ данных о поставках на Украину западного оружия. С мая 2023 года поставки Киеву осуществили 14 государств.