https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/soyuz-partiy-i-obedineniy-abkhazii-prizval-ne-politizirovat-peredachu-samshitovoy-roschi-1048924089.html
Союз партий и объединений Абхазии призвал не политизировать передачу "Самшитовой рощи"
Союз партий и объединений Абхазии призвал не политизировать передачу "Самшитовой рощи"
Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" был передан в управление СГБ Абхазии в июне 2023 года. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T17:50+0300
2023-11-03T17:50+0300
2023-11-03T17:50+0300
в абхазии
абхазия
новости
пицунда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102138/00/1021380012_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9e9692e2757ce0b7064fc0a9f0704107.jpg
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Союз партий и общественных объединений Абхазии назвал политизацию вопроса передачи "Самшитовой рощи" в ведение СГБ республики попыткой отвлечь внимание общества от нарушений, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата.В заявлении отмечается, что объект строился по заказу КГБ СССР и был передан в 2023 году Службе госбезопасности в соответствии с ведомственной принадлежностью в советское время. Отмечается, что передача объекта в аренду частным лицам в 1999 году сопровождалась многочисленными нарушениями, ставшими предметом расследования парламентской комиссии, а новое соглашение о продлении аренды до 2039 года было подписано в условиях политического кризиса в Абхазии в 2014 году. Кроме того, в заявлении указывается, что с 2020 года в "Самшитовой роще" были выявлены налоговые нарушения на сумму более 133 миллионов рублей. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" был передан в управление Службы госбезопасности в июне 2023 года. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Абхазии.Это вызвало недовольство арендаторов, которые считают передачу пансионата попыткой рейдерского захвата. По словам гендиректора "Самшитовой рощи" Геннадия Айба, учредители обратились в Парламент Абхазии с просьбой изучить правомочность постановления Кабинета министров.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102138/00/1021380012_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c81e0a25a9e5f052ed303e0d5f5d92e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, пицунда
абхазия, новости, пицунда
Союз партий и объединений Абхазии призвал не политизировать передачу "Самшитовой рощи"
Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" был передан в управление СГБ Абхазии в июне 2023 года.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Союз партий и общественных объединений Абхазии назвал политизацию вопроса передачи "Самшитовой рощи" в ведение СГБ республики попыткой отвлечь внимание общества от нарушений, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата.
В заявлении отмечается, что объект строился по заказу КГБ СССР и был передан в 2023 году Службе госбезопасности в соответствии с ведомственной принадлежностью в советское время.
"Пансионат, продолжая являться государственной собственностью, был возвращен под оперативное управление не каким-либо отдельным гражданам, не олигархам и не третьим лицам, а Службе государственной безопасности Республики Абхазия. Пансионат "Самшитовая роща" был и остается государственной собственностью, этот факт неоспорим", – говорится в тексте.
Отмечается, что передача объекта в аренду частным лицам в 1999 году сопровождалась многочисленными нарушениями, ставшими предметом расследования парламентской комиссии, а новое соглашение о продлении аренды до 2039 года было подписано в условиях политического кризиса в Абхазии в 2014 году.
Кроме того, в заявлении указывается, что с 2020 года в "Самшитовой роще" были выявлены налоговые нарушения на сумму более 133 миллионов рублей.
Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" был передан
в управление Службы госбезопасности в июне 2023 года. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Абхазии.
Это вызвало недовольство арендаторов, которые считают передачу пансионата попыткой рейдерского захвата. По словам гендиректора "Самшитовой рощи" Геннадия Айба, учредители обратились в Парламент Абхазии с просьбой изучить правомочность постановления Кабинета министров.