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Союз партий и объединений Абхазии призвал не политизировать передачу "Самшитовой рощи"

Союз партий и объединений Абхазии призвал не политизировать передачу "Самшитовой рощи"

Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" был передан в управление СГБ Абхазии в июне 2023 года. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T17:50+0300

2023-11-03T17:50+0300

2023-11-03T17:50+0300

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Союз партий и общественных объединений Абхазии назвал политизацию вопроса передачи "Самшитовой рощи" в ведение СГБ республики попыткой отвлечь внимание общества от нарушений, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата.В заявлении отмечается, что объект строился по заказу КГБ СССР и был передан в 2023 году Службе госбезопасности в соответствии с ведомственной принадлежностью в советское время. Отмечается, что передача объекта в аренду частным лицам в 1999 году сопровождалась многочисленными нарушениями, ставшими предметом расследования парламентской комиссии, а новое соглашение о продлении аренды до 2039 года было подписано в условиях политического кризиса в Абхазии в 2014 году. Кроме того, в заявлении указывается, что с 2020 года в "Самшитовой роще" были выявлены налоговые нарушения на сумму более 133 миллионов рублей. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" был передан в управление Службы госбезопасности в июне 2023 года. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Абхазии.Это вызвало недовольство арендаторов, которые считают передачу пансионата попыткой рейдерского захвата. По словам гендиректора "Самшитовой рощи" Геннадия Айба, учредители обратились в Парламент Абхазии с просьбой изучить правомочность постановления Кабинета министров.

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