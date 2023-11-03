https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/vremennyy-avariynyy-grafik-podachi-vody-vveli-v-galskom-rayone-1048916733.html
Временный аварийный график подачи воды ввели в Галском районе
Временный аварийный график подачи воды ввели в Галском районе
Последние полтора-два месяца жители Галского района испытывают частые перебои с водой, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T10:34+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. "Галский водоканал" ввел временный аварийный график подачи воды для детских садов и Центральной районной больницы, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на начальника водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства районной администрации Кахабера Изория.Вечером водоснабжение Шашикуары будет восстанавливаться, а подача в городские объекты прекращаться. Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения.Причинами неудобств он назвал изношенность труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки, которые регулярно устраняют коммунальщики, а также отсутствие воды в головных водозаборных сооружениях.По словам главы района Константина Пилия, для решения проблемы с водоснабжением города в 2024 году начнется восстановление двух резервных скважин на второй перепадной ГЭС, предварительные договоренности о финансировании уже есть.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/rezervnye-vodozabory-vosstanovyat-v-galskom-rayone-1048911632.html
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абхазия, новости, галский район
Временный аварийный график подачи воды ввели в Галском районе
10:34 03.11.2023 (обновлено: 11:14 03.11.2023)
Последние полтора-два месяца жители Галского района испытывают частые перебои с водой, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik.
"Галский водоканал" ввел временный аварийный график подачи воды для детских садов и Центральной районной больницы, сообщает
"ГалМедиа" со ссылкой на начальника водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства районной администрации Кахабера Изория.
В течение дня вода будет подаваться в детсады и ЦРБ, из-за этого подача в селе Шашикуара будет приостановлена.
Вечером водоснабжение Шашикуары будет восстанавливаться, а подача в городские объекты прекращаться.
Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды, связанные с отсутствием давления в системе водоснабжения.
Причинами неудобств он назвал изношенность труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки, которые регулярно устраняют коммунальщики, а также отсутствие воды в головных водозаборных сооружениях.
По словам главы района Константина Пилия, для решения проблемы с водоснабжением города в 2024 году начнется восстановление двух резервных скважин на второй перепадной ГЭС, предварительные договоренности о финансировании уже есть.