https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/vtoraya-mezhvuzovskaya-obrazovatelnaya-vystavka-zavershilas-v-sukhume-1048924645.html

Вторая межвузовская образовательная выставка завершилась в Сухуме

Вторая межвузовская образовательная выставка завершилась в Сухуме

Вторая Международная межвузовская образовательная выставка, организованная представительством Россотрудничества в Абхазии, проходила в "Доме Москвы" в Сухуме с... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T17:29+0300

2023-11-03T17:29+0300

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вторая международная межвузовская образовательная выставка завершилась в Сухуме в пятницу, 3 ноября.Свои образовательные программы абхазским абитуриентам представили 12 вузов из разных регионов России."Эта выставка послужила определенным толчком и дополнительным стимулом для ребят в выборе тех вузов, в которые они собираются поступать. В рамках ярмарки ребята так же, как и в прошлый раз, могли напрямую консультироваться с представителями вузов, получить от них полную информацию и о программах, и о направлениях подготовки", – рассказал он.Федотов добавил, что, по его мнению, выставка выполнила свою задачу познакомить выпускников школ с разными учебными заведениями и стала одним из "триггеров" для того, чтобы активнее готовиться к поступлению.По его словам, школьников интересовали все университеты – на выставке были представлены вузы как гуманитарной, так и технической направленности.Многие вузы и сами проявили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с республикой. Один из них – Санкт-Петербургский государственный университет морского и речного флота, рассказал Федотов.Если абитуриенту понравился какой-либо из представленных вузов, он может попробовать поступить в него в рамках квотной кампании, которую проводит Россотрудничество.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/seredina-puti-kak-v-abkhazii-idet-kvotnaya-kampaniya-na-postuplenie-v-rossiyu-1048447726.html

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