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Взаимодействие таможенных служб Абхазии и России обсудили в Москве
Взаимодействие таможенных служб Абхазии и России обсудили в Москве
На встрече обсудили формирование общего социального экономического пространства между Россией и Абхазией и взаимодействие приграничных таможенных служб для... 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T12:14+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа обсудил вопросы сотрудничества с замруководителя Федеральной таможенной службы Владимиром Ивиным. Об этом сообщила пресс-служба ГТК.Была отмечена необходимость дальнейшего сотрудничества по перспективным направлениям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html
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абхазия, новости, таможня
Взаимодействие таможенных служб Абхазии и России обсудили в Москве
12:14 03.11.2023 (обновлено: 12:29 03.11.2023)
На встрече обсудили формирование общего социального экономического пространства между Россией и Абхазией и взаимодействие приграничных таможенных служб для упрощения и ускорения перемещения товаров через границу.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik.
Первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа обсудил вопросы сотрудничества с замруководителя Федеральной таможенной службы Владимиром Ивиным. Об этом сообщила
пресс-служба ГТК.
Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с гармонизацией законодательств Абхазии и России, взаимодействие таможенных органов для ускорения осуществления контроля.
Была отмечена необходимость дальнейшего сотрудничества по перспективным направлениям.