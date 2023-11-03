https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/vzaimodeystvie-tamozhennykh-sluzhb-abkhazii-i-rossii-obsudili-v-moskve-1048917773.html

Взаимодействие таможенных служб Абхазии и России обсудили в Москве

Взаимодействие таможенных служб Абхазии и России обсудили в Москве

На встрече обсудили формирование общего социального экономического пространства между Россией и Абхазией и взаимодействие приграничных таможенных служб для... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T12:14+0300

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа обсудил вопросы сотрудничества с замруководителя Федеральной таможенной службы Владимиром Ивиным. Об этом сообщила пресс-служба ГТК.Была отмечена необходимость дальнейшего сотрудничества по перспективным направлениям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html

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