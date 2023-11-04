https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/bolee-kilometra-dorogi-asfaltiruyut-v-postradavshem-posle-stikhii-sele-ldzaa-1048929198.html

Более километра дороги асфальтируют в пострадавшем после стихии селе Лдзаа

Более километра дороги асфальтируют в пострадавшем после стихии селе Лдзаа

В начале июля 2023 года на Гагрский район обрушились ливни, что привело к наводнению в нескольких селах и центре города. 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T08:55+0300

2023-11-04T08:55+0300

2023-11-04T08:55+0300

в абхазии

гагрский район

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238341_0:270:2601:1733_1920x0_80_0_0_aa3981faaed4e464f513ff485f3ce166.jpg

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по асфальтированию улицы Агрба начались в пострадавшем в июле от стихии селе Лдзаа, рассказал Sputnik глава администрации Гурам Абгаджава.По словам Абгаджава, на капитальный ремонт этой улицы из бюджета Гагрского района выделено 17 миллионов рублей.В начале июля 2023 года на Гагрский район обрушились ливни, что привело к наводнению в ряде сел и центре города. Пострадало также село Лдзаа, где размыло дороги и подтопило частные домовладения, объекты туристического размещения.Как отметил Абгаджава, наиболее пострадавшую улицу в селе - Речную - очистили с помощью тракторов и скоро приступят к посыпке щебня."Что касается речных каналов, местные жители собрали деньги и наняли одну единицу техники для их очистки. Еще одну технику доставили по распоряжению премьер-министра Абхазии Александра Анкваба", - сказал глава села.Общая протяженность очищенных речных каналов составила более пяти километров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/okolo-nedeli-ponadobitsya-na-ustranenie-posledstviy-navodneniya-v-ldzaa-1047001416.html

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов