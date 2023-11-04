https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/bolee-kilometra-dorogi-asfaltiruyut-v-postradavshem-posle-stikhii-sele-ldzaa-1048929198.html
Более километра дороги асфальтируют в пострадавшем после стихии селе Лдзаа
Более километра дороги асфальтируют в пострадавшем после стихии селе Лдзаа
В начале июля 2023 года на Гагрский район обрушились ливни, что привело к наводнению в нескольких селах и центре города. 04.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-04T08:55+0300
2023-11-04T08:55+0300
2023-11-04T08:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по асфальтированию улицы Агрба начались в пострадавшем в июле от стихии селе Лдзаа, рассказал Sputnik глава администрации Гурам Абгаджава.По словам Абгаджава, на капитальный ремонт этой улицы из бюджета Гагрского района выделено 17 миллионов рублей.В начале июля 2023 года на Гагрский район обрушились ливни, что привело к наводнению в ряде сел и центре города. Пострадало также село Лдзаа, где размыло дороги и подтопило частные домовладения, объекты туристического размещения.Как отметил Абгаджава, наиболее пострадавшую улицу в селе - Речную - очистили с помощью тракторов и скоро приступят к посыпке щебня."Что касается речных каналов, местные жители собрали деньги и наняли одну единицу техники для их очистки. Еще одну технику доставили по распоряжению премьер-министра Абхазии Александра Анкваба", - сказал глава села.Общая протяженность очищенных речных каналов составила более пяти километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/okolo-nedeli-ponadobitsya-na-ustranenie-posledstviy-navodneniya-v-ldzaa-1047001416.html
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гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
Более километра дороги асфальтируют в пострадавшем после стихии селе Лдзаа
В начале июля 2023 года на Гагрский район обрушились ливни, что привело к наводнению в нескольких селах и центре города.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по асфальтированию улицы Агрба начались в пострадавшем в июле от стихии селе Лдзаа, рассказал Sputnik глава администрации Гурам Абгаджава.
"В прошлую субботу провели подготовительные работы и уже 1 ноября приступили к асфальтированию улицы Агрба. Ее протяженность 1,2 километра. Она начинается от улицы Назадзе на берегу моря и доходит центра села", - уточнил он.
По словам Абгаджава, на капитальный ремонт этой улицы из бюджета Гагрского района выделено 17 миллионов рублей.
В начале июля 2023 года на Гагрский район обрушились ливни, что привело к наводнению в ряде сел и центре города. Пострадало также село Лдзаа, где размыло дороги и подтопило частные домовладения, объекты туристического размещения.
Как отметил Абгаджава, наиболее пострадавшую улицу в селе - Речную - очистили с помощью тракторов и скоро приступят к посыпке щебня.
"Что касается речных каналов, местные жители собрали деньги и наняли одну единицу техники для их очистки. Еще одну технику доставили по распоряжению премьер-министра Абхазии Александра Анкваба", - сказал глава села.
Общая протяженность очищенных речных каналов составила более пяти километров.