https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/ne-khvatilo-porokhu-zaluzhnyy-priznal-proval-kontrnastupa-1048934752.html

Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа

Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа

Главком ВСУ Валерий Залужный решил попробовать себя в новой роли, которую можно описать двустишьем: контрнаступ провалил Гаврила, Гаврила эссеистом стал. 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T18:00+0300

2023-11-04T18:00+0300

2023-11-04T18:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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По крайней мере, The Economist, который опубликовал интервью и автореферат статьи украинского полководца, описывает его сочинение именно как эссе. Отдельно вышла и сама десятистраничная статья. Что ж, как отказать новоиспеченному борзописцу в теплом приеме, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Ключевой вывод Залужного заключается в том, что конфликт переходит в стадию позиционного противостояния, аналогичному траншейным баталиям Первой мировой. Теперь, по его мнению, Киеву необходимо:В общем, чем-то напоминает тактику из дворового футбола: "спереди пошире, сзади поуже". Конечно, в десятистраничной простыне за авторством украинского главкома есть и рациональные зерна, особенно в части контрбатарейной борьбы и использования дронов. Но важно понимать, что цель этой статьи вовсе не в объяснении тактики ВСУ западным читателям.Для чего Залужный взялся за перо, становится ясно из интервью The Economist. Украинский главнокомандующий жалуется: по всем западным оценкам, Киев должен был преуспеть! "Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма — и так несколько раз", — отмечает автор. Прямо "Главком, или Туда и обратно" какое-то.Вероятно, именно эту тактику — только в миниатюре — можно было наблюдать на знаменитом видео, которое стало символом провала контрнаступа. Оно появилось еще в июне, когда колонна украинской военной техники металась по минному полю под огнем российской артиллерии. Однако с тех пор никаких радикально новых решений украинский Генштаб не продемонстрировал.Примечательно, что Залужный не позволяет себе пассажей в духе Зеленского: "Есть "Леопарды"? Ну дай!" Напротив, он куда выдержаннее в отношении спонсоров украинского режима: "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты".Для того чтобы получить преимущество в позиционной войне, утверждает главком ВСУ, Украине нужен технологический прорыв, подобный изобретению пороха. В противном случае конфликт перейдет в войну на истощение, в которой Россия заведомо выиграет.Тут хочется отметить два обстоятельства.Во-первых, "Собрание сочинений" Залужного вышло буквально через несколько дней после разгромной статьи Time о Зеленском, который предстает в виде, мягко выражаясь, малоадекватного лидера, полностью оторванного от реальности и требующего от людей невозможного. На этом фоне для западной аудитории — на нее и ориентированы литературные экзерсисы украинского генерала — Залужный производит очень взвешенное впечатление. Поэтому никого не удивит ставка спонсоров Украины именно на него на грядущих выборах на Украине, если они состоятся.Во-вторых, Залужный, конечно, прав: в затяжной войне у ВСУ нет шансов. Украина обречена, и спасти ее может только признание поражения. Ведь если сжимать статью до одной фразы, то она выглядела бы следующим образом: "Нам нужно чудо-оружие". Ах, как это по-украински!Вот только даже нового пороха Киеву для победы не хватит.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/komitet-genassamblei-oon-prinyal-rezolyutsiyu-rossii-o-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-1048926862.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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колумнисты, россия, украина