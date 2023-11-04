https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/podgotovka-i-adaptatsiya-adzhba-rasskazal-kak-pitsunda-budet-prinimat-turistov-zimoy-1048929329.html

Подготовка и адаптация: Аджба рассказал, как Пицунда будет принимать туристов зимой

Подготовка и адаптация: Аджба рассказал, как Пицунда будет принимать туристов зимой

Круглогодичная работа крупных туристических объектов и подготовка предпринимателей к приему гостей зимой оживляет Пицунду, сказал председатель Пицундского... 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T17:05+0300

2023-11-04T17:05+0300

2023-11-04T18:08+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Многие предприниматели Пицунды готовятся к приему туристов в Новогодние праздники и зимний период, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Пицундского горсобрания Мурат Аджба.Аджба также добавил, что такие крупные туристические объекты, как Литфонд и Самшитовая Роща функционируют круглогодично, что позитивно влияет на жизнь города. Туристы выбирают местом отдыха Пицунду, они ездят на экскурсии, делают покупки в местных магазинах и на рынке."Вокруг этих объектов, можно сказать, жизнь кипит. Зарабатывают водители такси, и все кто занимается каким-либо бизнесом, получают прибыль в зимний период тоже. Это очень хорошо сказывается на нашем городе и, в принципе, с каждым годом наши бизнесмены начинают работать на качество предоставляемых услуг", - отметил Аджба.Что касается летнего курортного сезона, Аджба подчеркнул, что он выдался успешным, но во многом помешало стихийное бедствие, которое обрушилось на Гагрский район в начале июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/abkhaziya-okazalas-v-tope-zaprosov-na-otdykh-za-rubezhom-u-rossiyan-v-2023-godu-1048929412.html

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