https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/razrabotano-besplatnoe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-izucheniya-abkhazskogo-yazyka--1048933923.html
Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка
Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщила пресс-служба Минпросвещения Абхазии. 04.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-04T15:20+0300
2023-11-04T15:20+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщила пресс-служба Минпросвещения Абхазии. Как уточнили в ведомстве, приложение разработано при поддержке Московской абхазской диаспоры при участии экспертов-методистов Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба и Capital School Center.Разработчиками выступила команда под руководством Вахтанга Тужба, члена Правления Московской абхазской диаспоры. “Главная цель проекта - сделать максимально удобным и доступным изучение абхазского языка для всех, кто не владеет им и хочет обучиться. Другая, не менее важная цель - это популяризация нашего родного языка", - отметил Тужба. Алгоритм курса основан на принципе, используемом на известной платформе обучения иностранным языкам – Duolingo.Приложение MyJo доступно в AppStore и GooglePlay - ссылка для скачивания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/tsentry-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-planiruetsya-otkryt-vo-vsekh-gorodakh-abkhazii-v-2024-godu-1048826986.html
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абхазский язык, абхазия, москва
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщила пресс-служба Минпросвещения Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, приложение разработано при поддержке Московской абхазской диаспоры при участии экспертов-методистов Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба и Capital School Center.
Первая версия приложения на платформе MyJo позволит взрослым и детям обрести навыки разговорного абхазского языка, научиться говорить, читать, понимать на слух и грамотно писать.
Разработчиками выступила команда под руководством Вахтанга Тужба, члена Правления Московской абхазской диаспоры.
“Главная цель проекта - сделать максимально удобным и доступным изучение абхазского языка для всех, кто не владеет им и хочет обучиться. Другая, не менее важная цель - это популяризация нашего родного языка", - отметил Тужба.
Алгоритм курса основан на принципе, используемом на известной платформе обучения иностранным языкам – Duolingo.
Приложение MyJo доступно в AppStore и GooglePlay - ссылка для скачивания
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