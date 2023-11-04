https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/razrabotano-besplatnoe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-izucheniya-abkhazskogo-yazyka--1048933923.html

Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка

Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщила пресс-служба Минпросвещения Абхазии. 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T15:20+0300

2023-11-04T15:20+0300

2023-11-04T16:08+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщила пресс-служба Минпросвещения Абхазии. Как уточнили в ведомстве, приложение разработано при поддержке Московской абхазской диаспоры при участии экспертов-методистов Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба и Capital School Center.Разработчиками выступила команда под руководством Вахтанга Тужба, члена Правления Московской абхазской диаспоры. “Главная цель проекта - сделать максимально удобным и доступным изучение абхазского языка для всех, кто не владеет им и хочет обучиться. Другая, не менее важная цель - это популяризация нашего родного языка", - отметил Тужба. Алгоритм курса основан на принципе, используемом на известной платформе обучения иностранным языкам – Duolingo.Приложение MyJo доступно в AppStore и GooglePlay - ссылка для скачивания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/tsentry-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-planiruetsya-otkryt-vo-vsekh-gorodakh-abkhazii-v-2024-godu-1048826986.html

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