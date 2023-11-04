https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/v-evrope-rasprostranyaetsya-opasnyy-virus-uchenye-vinyat-agressivnykh-komarov-1048934209.html

В Европе распространяется опасный вирус: ученые винят агрессивных комаров

В Европе распространяется опасный вирус: ученые винят агрессивных комаров

Более сотни человек в Италии, Франции и Испании заразились лихорадкой денге. 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T16:10+0300

2023-11-04T16:10+0300

2023-11-04T16:59+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Лихорадку денге переносят азиатские тигровые комары, сумевшие приспособиться к местным условиям. Ученые опасаются, что в регионе возникнет постоянный очаг инфекции. Подробнее читайте в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.Самая крупная вспышка денге в ЕвропеНа конец октября в Европе подтверждено 105 случаев местного заражения вирусом денге, из них 66 — в Италии, 36 — во Франции и три — в Испании. Об этом сообщает Nature со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями.Лихорадку денге вызывает одноименный РНК-содержащий вирус из рода флавивирусов. Известны четыре его серотипа, заражающие людей. Самые опасные — первый и третий, которые при первичном инфицировании вызывают более тяжелую форму лихорадки вплоть до геморрагического шока.Доктора, которые не сталкивались с денге раньше, путают эти симптомы с ОРВИ и не назначают тесты, поэтому реальные масштабы вспышки сложно оценить. Специального лечения не существует. Повторное заражение повышает риск более тяжелого течения, при котором пациента лечат уже в стационаре.По статистике ВОЗ, за последние два десятка лет число случаев денге в мире выросло на порядок — от полумиллиона до пяти. Инфекция встречается в ста странах.Успешное покорение мира комарамиДенге происходит из Юго-Восточной Азии, где ее переносят в основном комары вида Aedes aegypti, или желтолихорадочные. В нынешнем столетии эти насекомые распространились по всему миру, популяции закрепились там, где в холодное время температура не опускается ниже десяти градусов Цельсия. Их сородичи — азиатские тигровые комары (вид Aedes albopictus) — оказались более успешны.Впервые Aedes albopictus за пределами исходного ареала обнаружили в 1979 году — в центре Европы, в Албании. В 1990-м комар добрался до Италии, после 2000-го его заметили в других странах Средиземноморья, и очень скоро он появился в Европе, США, Латинской Америке и Африке."Aedes albopictus — один из наиболее успешных инвазивных видов. Всего за несколько десятилетий он распространился из Юго-Восточной Азии по всему миру — в основном за счет перемещения его морозостойких личинок в использованных шинах", — пишут ученые из Италии и США в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.Кровососущее прекрасно приспособилось к городской среде и пригородам, где высокая плотность населения, а значит, достаточно крови и есть подходящие места для размножения. Самка откладывает яйца в водосборниках, контейнерах, цветочных горшках. Это напоминает ей дупла деревьев и бамбуковые пни, где она селится в тропиках. Яйца азиатского тигрового комара способны переживать мороз и другие неблагоприятные условия благодаря способности пребывать в длительном состоянии диапаузы — периоде покоя перед вылуплением.Самые крупные европейские популяции Aedes albopictus сложились в Италии. В этом году большинство случаев денге выявили в провинциях Ломбардии и Лацио, а также в Риме.Во Франции местных заражений меньше, чем в прошлом году, однако вспышка распространилась на два новых региона: Овернь — Рона — Альпы и Иль-де-Франс. Кроме того, в стране зафиксировали 1414 завозных случаев — в основном у вернувшихся с Мартиники и Гваделупы. Это в семь раз больше, чем в 2022-м.Кроме желтолихорадочного и тигрового, в Европе обосновались еще два инвазивных вида — Aedes japonicus и Aedes koreicus. Также там обнаружили Aedes atropalpus, хотя его популяция еще не укоренилась в этой части света.Всем денгеК 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. Таковы результаты моделирования международного коллектива ученых, опубликованного в Nature Microbiology.В Европе все наоборот. Желтолихорадочный комар закрепится только в нескольких изолированных районах на юге Италии и в Турции. А его сородич распространится практически по всему региону. Ничто не помешает ему также обосноваться в следующие 30 лет в высокогорных районах Южной Америки и Восточной Африки.К 2080 году 197 стран окажутся в зоне риска по инфекциям, переносимым этим видом кровососущих.

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