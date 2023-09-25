https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/vaktsina-nuzhna-kak-mozhno-skoree-grozit-li-miru-epidemiya-virusa-nipakh-1048188242.html
"Вакцина нужна как можно скорее": грозит ли миру эпидемия вируса Нипах
"Вакцина нужна как можно скорее": грозит ли миру эпидемия вируса Нипах
В Индии очередная вспышка вируса Нипах. В южном штате Керала инфекцию нашли у шести человек, двое погибли. Закрыли несколько школ, офисы, сети маршрутов... 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T17:15+0300
2023-09-25T17:15+0300
2023-09-25T17:15+0300
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Некоторые ученые опасаются, что активное распространение патогена среди людей приведет к большей заразности. Что известно о вирусе и выйдет ли он за пределы Азии — в материале Сальмы Султановой для РИА Новости.Участились вспышки вируса НипахЭто уже пятая вспышка, поразившая Кералу за последние пять лет. Предыдущая была в 2021-м, сообщает Nature. По данным Роспотребнадзора, с мая под наблюдением в медицинских учреждениях находятся 26 человек с подозрением на заражение. Правительство Индии взяло ситуацию на контроль, а соседние штаты не желают, чтобы жители Кералы посещали их территорию.В марте 1999-го Нипах поразил Сингапур. Из 11 заболевших скончался один. Вспышка завершилась запретом на ввоз свиней из Малайзии.В Бангладеш вспышки вируса происходили почти ежегодно с 2001-го по 2013-й, особенно в зимние месяцы. Смертность во время первой эпидемии 2001 года составила 69 процентов, а в 2013-м выросла до 83 процентов. Всего с апреля 2001-го по 31 марта 2012-го заразились 209 человек, 161 скончался.В Индии, как и в Бангладеш, тоже случались вспышки, хоть и не так часто. В первый раз — в Западной Бенгалии в 2001-м. Из 66 инфицированных умерли 45. Вторая вспышка произошла в том же регионе в 2007 году — тогда Нипах подтвердили у пяти человек. Все погибли. В мае 2018-го в штате Керала зарегистрировали 18 случаев. Пациенты страдали острым респираторным синдромом и энцефалитом. Скончались 17 человек, смертность от Нипаха тогда превысила 90 процентов. В 2021-м в Керале заболел 12-летний ребенок — тоже с летальным исходом.В 2014-м вирус добрался до Филиппин. Болезнь подтвердили у 17 человек, умерло девять.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России есть тест-система для выявления вируса Нипах, пока ни одного случая не зарегистрировано. Ведомство делает все, чтобы не допустить инфекцию в страну.Что представляет собой вирус НипахНипах (NiV) — оболочечный плеоморфный вирус, геном которого состоит из одноцепочечной РНК с отрицательной полярностью. Вирусная РНК кодирует шесть структурных белков: нуклеокапсид, фосфопротеин, матричный белок, гибридный белок, гликопротеин и РНК-полимеразу. Гликопротеин и гибридный белок расположены по всей оболочке вируса, именно с их помощью он крепится к клетке хозяина, а затем в нее входит.Инфекция, вызванная вирусом, может повреждать мозг, легкие, сердце, почки и селезенку. У людей она протекает как бессимптомно, так и в острой респираторной форме. В тяжелых случаях есть риск развития смертельного энцефалита. Первые признаки — температура, появляются головная боль, миалгия (мышечная боль), рвота и неприятные ощущения в горле. Затем — головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. Иногда возникают атипичная пневмония и острая дыхательная недостаточность.Инкубационный период — от четырех дней до 21. Однако бывает и дольше. Например, во время вспышки Нипаха в Малайзии болезнь давала о себе знать спустя два месяца. Предполагается, что инфицированный человек остается заразным в течение 21 дня после появления симптомов.Как передается Нипах и насколько он заразен"Резервуар этого вируса — летучие мыши. Инфекцию несут все выделяемые ими жидкости: кровь, моча, слюна. Нередко эти выделения попадают на фрукты или в пальмовый сок. Употребивший их в пищу человек заражается. Между летучими мышами также есть передаточное звено, например свиньи. Инфекция к человеку может перейти и от них. А люди уже заражают друг друга. Как видите, здесь очень много путей распространения", — объясняет профессор Карпова.Природными резервуарами Нипаха выступают плодоядные летучие мыши семейства Pteropodidae — в частности, виды, принадлежащие роду Pteropus. По всей видимости, самим животным инфекция вреда не несет. Передаточные звенья также варьируются. Например, если вспышки в Малайзии и Сингапуре связаны со свиньями, то на Филиппинах это были лошади. Заражение происходит путем употребления в пищу необработанного мяса инфицированных животных либо контакта с их выделениями. Заразиться от человека можно при контакте с его жидкостями: каплями из дыхательных путей, кровью, мочой.Ольга Карпова добавляет, что есть определенная тенденция распространения — пока в пределах одного ареала. Однако, учитывая высокие миграционные потоки, за ситуацией следует строго следить.По мнению вирусолога Королевской больницы Мельбурна в Австралии Дэниель Андерсон, вирус не так легко распространяется между людьми, как другие передаваемые животными инфекции. Это снижает вероятность его выхода за пределы Индии. Проведенное в 2019-м в Бангладеш исследование показало: из 248 пациентов, заболевших в период с 2001-го по 2014-й, только 82 заразились от человека."Не думаю, что это распространится по всему миру. Ничего подобного тому, что мы видели с COVID-19, не случится", — продолжает Андерсон.Ей вторит специалист по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета силовых структур в Бетесде Кристофер Бродер."Высокий уровень смертности от вируса лишает его возможности быстро распространяться среди населения. Убивать всех, кого заражает, не в интересах Нипаха. Штамм, циркулирующий в Керале, несильно изменился, с тех пор как впервые появился более двух десятилетий назад в Бангладеш. Будущие вспышки могут стать масштабнее только в случае, если он мутирует в более мягкий, но заразный штамм. Кроме того, наверняка уже циркулируют варианты, которые мы еще не обнаружили".Как защититься от инфекцииВакцину от Нипаха еще не создали. Есть только вариант паллиативной помощи — то есть направленной на облегчение симптомов."Пациентов переводят на терапию, больше ничего сделать нельзя. Сбивают температуру, назначают обильное питье, поддерживают сердечную систему — все как при любой вирусной инфекции", — говорит Ольга Карпова.По мнению эксперта, прививку следует создать как можно скорее. Лучше всего справиться с болезнью помогут рекомбинантные и генно-инженерные вакцины. Они дешевле в производстве и транспортировке, не содержат самого вируса, достаточно безопасны.Повышение осведомленности о факторах риска также способно ослабить распространение Нипаха. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний советует активно выявлять новые случаи, отслеживать контакты инфицированных, соблюдать карантин, избегать тесных контактов, использовать защитное оборудование и помнить о правилах гигиены. Меры контроля необходимо применять и к животным-переносчикам. Так, забой зараженного скота помог остановить вспышку, бушевавшую в Малайзии. Кроме того, нужно регулярно проводить профилактику инфекций у восприимчивых к вирусу животных и ограждать от них фруктовые деревья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/zhemchugov-o-novom-shtamme-koronavirusa-zhivaya-vaktsina-1048061809.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230902/chem-zlokachestvennee-tem-effektivnee-kak-rabotaet-novaya-terapiya-raka-1047784515.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/bolnye-na-golovu-uchenye-nashli-vozmozhnuyu-prichinu-migreni-1043215583.html
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наука, медицина, в мире
"Вакцина нужна как можно скорее": грозит ли миру эпидемия вируса Нипах
В Индии очередная вспышка вируса Нипах. В южном штате Керала инфекцию нашли у шести человек, двое погибли. Закрыли несколько школ, офисы, сети маршрутов общественного транспорта.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik.
Некоторые ученые опасаются, что активное распространение патогена среди людей приведет к большей заразности. Что известно о вирусе и выйдет ли он за пределы Азии — в материале Сальмы Султановой для РИА Новости.
Участились вспышки вируса Нипах
Это уже пятая вспышка, поразившая Кералу за последние пять лет. Предыдущая была в 2021-м, сообщает Nature. По данным Роспотребнадзора, с мая под наблюдением в медицинских учреждениях находятся 26 человек с подозрением на заражение. Правительство Индии взяло ситуацию на контроль, а соседние штаты не желают, чтобы жители Кералы посещали их территорию.
Это не совсем новый для нас вирус. Впервые Нипах зафиксировали в Малайзии в 1998 году. Тогда заболели от 238 до 265 человек. Погибли — от 105 до 109, что свидетельствует о высоком уровне летальности. Это подтвердили последующие эпидемии.
В марте 1999-го Нипах поразил Сингапур. Из 11 заболевших скончался один. Вспышка завершилась запретом на ввоз свиней из Малайзии.
В Бангладеш вспышки вируса происходили почти ежегодно с 2001-го по 2013-й, особенно в зимние месяцы. Смертность во время первой эпидемии 2001 года составила 69 процентов, а в 2013-м выросла до 83 процентов. Всего с апреля 2001-го по 31 марта 2012-го заразились 209 человек, 161 скончался.
В Индии, как и в Бангладеш, тоже случались вспышки, хоть и не так часто. В первый раз — в Западной Бенгалии в 2001-м. Из 66 инфицированных умерли 45. Вторая вспышка произошла в том же регионе в 2007 году — тогда Нипах подтвердили у пяти человек. Все погибли. В мае 2018-го в штате Керала зарегистрировали 18 случаев. Пациенты страдали острым респираторным синдромом и энцефалитом. Скончались 17 человек, смертность от Нипаха тогда превысила 90 процентов. В 2021-м в Керале заболел 12-летний ребенок — тоже с летальным исходом.
В 2014-м вирус добрался до Филиппин. Болезнь подтвердили у 17 человек, умерло девять.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России есть тест-система для выявления вируса Нипах, пока ни одного случая не зарегистрировано. Ведомство делает все, чтобы не допустить инфекцию в страну.
Что представляет собой вирус Нипах
Нипах (NiV) — оболочечный плеоморфный вирус, геном которого состоит из одноцепочечной РНК с отрицательной полярностью. Вирусная РНК кодирует шесть структурных белков: нуклеокапсид, фосфопротеин, матричный белок, гибридный белок, гликопротеин и РНК-полимеразу. Гликопротеин и гибридный белок расположены по всей оболочке вируса, именно с их помощью он крепится к клетке хозяина, а затем в нее входит.
"Нипах — это классический зооноз, то есть инфекция, передающаяся от животных к человеку. К этой же группе относятся Эбола и коронавирус. У зоонозов бывает разная летальность, но у Нипаха она очень высока — от 45 до 75 процентов. Сейчас этот вирус привлекает большое внимание вирусологов и эпидемиологов, так как четко доказано, что он способен передаваться от человека к человеку. Распространение может иметь тяжелые последствия", — говорит доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Карпова.
Инфекция, вызванная вирусом, может повреждать мозг, легкие, сердце, почки и селезенку. У людей она протекает как бессимптомно, так и в острой респираторной форме. В тяжелых случаях есть риск развития смертельного энцефалита. Первые признаки — температура, появляются головная боль, миалгия (мышечная боль), рвота и неприятные ощущения в горле. Затем — головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. Иногда возникают атипичная пневмония и острая дыхательная недостаточность.
Инкубационный период — от четырех дней до 21. Однако бывает и дольше. Например, во время вспышки Нипаха в Малайзии болезнь давала о себе знать спустя два месяца. Предполагается, что инфицированный человек остается заразным в течение 21 дня после появления симптомов.
Как передается Нипах и насколько он заразен
"Резервуар этого вируса — летучие мыши. Инфекцию несут все выделяемые ими жидкости: кровь, моча, слюна. Нередко эти выделения попадают на фрукты или в пальмовый сок. Употребивший их в пищу человек заражается. Между летучими мышами также есть передаточное звено, например свиньи. Инфекция к человеку может перейти и от них. А люди уже заражают друг друга. Как видите, здесь очень много путей распространения", — объясняет профессор Карпова.
Природными резервуарами Нипаха выступают плодоядные летучие мыши семейства Pteropodidae — в частности, виды, принадлежащие роду Pteropus. По всей видимости, самим животным инфекция вреда не несет. Передаточные звенья также варьируются. Например, если вспышки в Малайзии и Сингапуре связаны со свиньями, то на Филиппинах это были лошади. Заражение происходит путем употребления в пищу необработанного мяса инфицированных животных либо контакта с их выделениями. Заразиться от человека можно при контакте с его жидкостями: каплями из дыхательных путей, кровью, мочой.
"Никто не может ответить, насколько Нипах заразен. Пока это достаточно локальная история. Если где-то и случается вспышка, это связано скорее с миграцией населения, а не вируса. Степень опасности вируса для людей оценивается по индексу R0. Например, у краснухи он составляет 16-18, а у коронавируса — около двух. Индекс R0 Нипаха пока не известен", — рассказывает вирусолог.
Ольга Карпова добавляет, что есть определенная тенденция распространения — пока в пределах одного ареала. Однако, учитывая высокие миграционные потоки, за ситуацией следует строго следить.
По мнению вирусолога Королевской больницы Мельбурна в Австралии Дэниель Андерсон, вирус не так легко распространяется между людьми, как другие передаваемые животными инфекции. Это снижает вероятность его выхода за пределы Индии. Проведенное в 2019-м в Бангладеш исследование показало: из 248 пациентов, заболевших в период с 2001-го по 2014-й, только 82 заразились от человека.
"Не думаю, что это распространится по всему миру. Ничего подобного тому, что мы видели с COVID-19, не случится", — продолжает Андерсон.
Ей вторит специалист по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета силовых структур в Бетесде Кристофер Бродер.
"Высокий уровень смертности от вируса лишает его возможности быстро распространяться среди населения. Убивать всех, кого заражает, не в интересах Нипаха. Штамм, циркулирующий в Керале, несильно изменился, с тех пор как впервые появился более двух десятилетий назад в Бангладеш. Будущие вспышки могут стать масштабнее только в случае, если он мутирует в более мягкий, но заразный штамм. Кроме того, наверняка уже циркулируют варианты, которые мы еще не обнаружили".
Как защититься от инфекции
Вакцину от Нипаха еще не создали. Есть только вариант паллиативной помощи — то есть направленной на облегчение симптомов.
"Пациентов переводят на терапию, больше ничего сделать нельзя. Сбивают температуру, назначают обильное питье, поддерживают сердечную систему — все как при любой вирусной инфекции", — говорит Ольга Карпова.
По мнению эксперта, прививку следует создать как можно скорее. Лучше всего справиться с болезнью помогут рекомбинантные и генно-инженерные вакцины. Они дешевле в производстве и транспортировке, не содержат самого вируса, достаточно безопасны.
Повышение осведомленности о факторах риска также способно ослабить распространение Нипаха. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний советует активно выявлять новые случаи, отслеживать контакты инфицированных, соблюдать карантин, избегать тесных контактов, использовать защитное оборудование и помнить о правилах гигиены. Меры контроля необходимо применять и к животным-переносчикам. Так, забой зараженного скота помог остановить вспышку, бушевавшую в Малайзии. Кроме того, нужно регулярно проводить профилактику инфекций у восприимчивых к вирусу животных и ограждать от них фруктовые деревья.