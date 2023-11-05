https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-6-noyabrya-1048941107.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять область пониженного атмосферного давления и прохождение холодного фронта. 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T15:15+0300
2023-11-05T15:15+0300
2023-11-05T15:15+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В понедельник, 6 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 ноября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять область пониженного атмосферного давления и прохождение холодного фронта.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В понедельник, 6 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.