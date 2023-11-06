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Абазинский павильон впервые откроют на празднике урожая в селе Лыхны

Абазинский павильон впервые откроют на празднике урожая в селе Лыхны

Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта состоится в воскресенье, 12 ноября. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T17:13+0300

2023-11-06T17:13+0300

2023-11-06T17:34+0300

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абазины из Карачаево-Черкесии впервые примут участие в празднике урожая на Лыхнаште, сообщил Sputnik замглавы администрации Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия.По словам Кварацхелия, гости из КЧР намерены организовать выставку и представить, в частности, свою национальную одежду, старинные предметы быта и предметы, обладающие исторической ценностью. Помимо этого, они примут участие и в концертной программе.Делегация из КЧР будет состоять примерно из 30 человек, 27 из которых – это молодые артисты.Праздник урожая проводится на исторической поляне Лыхнатшта в селе Лыхны ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.Это большое событие для района, в этот день жители всех сел Гудаутского района и города Новый Афон представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.Культурная программа праздника будет включать концерт, в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы, звезды абхазской эстрады. Также состоятся абхазские традиционные спортивные состязания и соревнования по стрельбе из лука.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/abkhazskiy-byt-ugoscheniya-i-pamyatnyy-snimok-prazdnik-urozhaya-na-lykhnashta--1042335470.html

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