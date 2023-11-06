https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/aleksandr-ankvab-pozdravil-kollektiv-agtrk-s-45-letiem-1048956790.html

Александр Анкваб поздравил коллектив АГТРК с 45-летием

Александр Анкваб поздравил коллектив АГТРК с 45-летием

Абхазское государственное телевидение было основано ровно 45 лет назад – 6 ноября 1978 года. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T17:35+0300

2023-11-06T17:35+0300

2023-11-06T17:35+0300

в абхазии

абхазия

телевидение

новости

александр анкваб

кабинет министров абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045504852_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_41f52c1a4cd4b322178a1f75e28931d9.jpg

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил коллектив Абхазской гостелерадиокомпании с 45-летием со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Работники национального телевидения, объединенные общей идеей, выполняли свой профессиональный долг в советский период и в годы Отечественной войны народа Абхазии, отметил премьер-министр. Некоторые из них отдали свои жизни в ходе боевых действий. Александр Анкваб выразил уверенность в том, что старшее поколение работников обеспечит преемственность в профессии и вместе с молодыми журналистами и инженерно-техническим персоналом добьется современных стандартов телевизионного вещания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/pervoe-gosudarstvennoe-abkhazskomu-televideniyu-45-let-1048948068.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, телевидение, новости, александр анкваб, кабинет министров абхазии