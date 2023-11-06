https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/aleksandr-ankvab-pozdravil-kollektiv-agtrk-s-45-letiem-1048956790.html
Александр Анкваб поздравил коллектив АГТРК с 45-летием
Александр Анкваб поздравил коллектив АГТРК с 45-летием
Абхазское государственное телевидение было основано ровно 45 лет назад – 6 ноября 1978 года. 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T17:35+0300
2023-11-06T17:35+0300
2023-11-06T17:35+0300
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил коллектив Абхазской гостелерадиокомпании с 45-летием со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Работники национального телевидения, объединенные общей идеей, выполняли свой профессиональный долг в советский период и в годы Отечественной войны народа Абхазии, отметил премьер-министр. Некоторые из них отдали свои жизни в ходе боевых действий. Александр Анкваб выразил уверенность в том, что старшее поколение работников обеспечит преемственность в профессии и вместе с молодыми журналистами и инженерно-техническим персоналом добьется современных стандартов телевизионного вещания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/pervoe-gosudarstvennoe-abkhazskomu-televideniyu-45-let-1048948068.html
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абхазия, телевидение, новости, александр анкваб, кабинет министров абхазии
абхазия, телевидение, новости, александр анкваб, кабинет министров абхазии
Александр Анкваб поздравил коллектив АГТРК с 45-летием
Абхазское государственное телевидение было основано ровно 45 лет назад – 6 ноября 1978 года.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб поздравил коллектив Абхазской гостелерадиокомпании с 45-летием со дня основания. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
"Это, без преувеличения, судьбоносное событие стало возможным благодаря национально-освободительному движению и во многом способствовало реализации основных его целей – сохранению абхазского этноса, защите коренных интересов народа и Абхазской государственности", – говорится в поздравлении.
Работники национального телевидения, объединенные общей идеей, выполняли свой профессиональный долг в советский период и в годы Отечественной войны народа Абхазии, отметил премьер-министр. Некоторые из них отдали свои жизни в ходе боевых действий.
Александр Анкваб выразил уверенность в том, что старшее поколение работников обеспечит преемственность в профессии и вместе с молодыми журналистами и инженерно-техническим персоналом добьется современных стандартов телевизионного вещания.