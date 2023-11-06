https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/pervoe-gosudarstvennoe-abkhazskomu-televideniyu-45-let-1048948068.html

Первое государственное: Абхазскому телевидению 45 лет

Первое государственное: Абхазскому телевидению 45 лет

Абхазскому государственному телевидению 6 ноября 2023 года исполняется 45 лет. Sputnik рассказывает об истории становления первого государственного канала и о... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T09:00+0300

2023-11-06T09:00+0300

2023-11-06T09:00+0300

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6 ноября 1978 года с экранов телевизоров жители Абхазии услышали голос первого секретаря обкома КП Грузии Бориса Адлейба."Дорогие товарищи! Сегодня начинает свою работу телевидение Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики", - сказал он. С этого заявления и началась история Абхазской государственной теле-радиокомпании.SputnikИстория становленияПервый эфир был не длительным. После выступления Адлейба шел сорокаминутный документальный фильм "Советская Абхазия" и полуторачасовой концерт, в котором принимали участие государственные хореографические, вокальные, эстрадные, детские коллективы.Первой программой стала "Амшеикушара". Название, которое сегодня на слуху у каждого жителя республики, придумал сотрудник телевидения Рауль Ласурия. Программа все еще выходит в эфир ежедневно и сообщает зрителям о главных новостях за день.Знаменитым стал первый прямой эфир на Абхазском телевидении - это был телемост Лыхны-Токио. Тогда японские ученые, которые изучали секреты абхазского долголетия, общались с лыхненским старцем Темуром Ванача.Японские журналисты позаимствовали у абхазского телевидения передвижную телестанцию ПТС, эксклюзивные права на съемку принадлежали японцам и снимать происходящее абхазские журналисты не имели права. Прямая трансляция должна была состояться в три часа дня.Первые шаги и препятствия"Я помню, как мы отбирали людей необходимых профессий для телевидения. Главным редактором на Абхазском радио тогда был Константин Михайлович Герхелия. Вместе с ним мы ездили по районам, подбирали людей, владеющих абхазским языком, словом, занимались формированием первого состава телевидения", — вспоминал в интервью Sputnik бывший директор АГТРК Гурам Амкуаб.Первый коллектив Абхазского телевидения был небольшим: Рауль Ласурия, Михаил Мархолия, Владимир Хашба, Алик Шанава, Амиран Гамгия, Кот Ломия, Виталий Кецба, Кама Джопуа, Леонид Хишба, Лейла Кобахия, Майя Смыр, Инесса Качарава, Темур Кучуберия, Людмила Бутба, Заира Бигуаа, Владимир Погосов, Руслан Кация, Валентин Прокопов, Николай Черноморов, Павел Садзба. Председателем был назначен Шамиль Пилия.Первыми дикторами были Кама Джопуа и Леонид Хишба, концертную программу первого эфира вела Лейла Кобахия.Творческая группа телевидения подчинялась Абхазскому телевидению, а техническая группа и вся материально-техническая бази была в ведении Тбилиси."Грузинская телерадиокомпания, которой было поручено делать здесь телевидение, создала в Абхазии лишь элементарную телевизионную базу, не отвечающую требованиям дня, это были полумеры, — рассказывает Гурам Амкуаб. — Развиваться с такой базой было сложно. У нас не было кинопроизводства, не было видеомонтажа, не было фотопроизводства. Была лишь студия в 56 квадратных метров без мебели, четыре камеры и видеомагнитофон, который работал в последовательном режиме. То есть, сейчас записали одного, остановили, пришел другой – продолжили запись", - вспоминал Амкуаб.Непростые годыАбхазское телевидение не прекращало работу и в сложный период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Канал из Гудауты вещал все 413 дней войны. Журналисты АТ проводили съемки на передовой, подвергая опасности свои жизни. За время войны, выполняя профессиональный долг, погибли три корреспондента Абхазского телевидения.Во время войны телевизионный центр в Сухуме был полностью разрушен. Тем не менее, в ноябре 1993 года АТ возобновляет свое вещание из Сухума. После войны в течение нескольких лет телевидение размещалось в уцелевшем корпусе здания Совмина. Затем правительство республики выделило абхазскому телевидению новый офис в здании бывшего санатория Закавказского военного округа.Развитие и совершенствованиеВ самом начале своего пути Абхазское телевидение выходило в эфир всего на час и не каждый день, но постепенно время выхода увеличивалось. До 2020 года на эфир АГТРК выходило по 6-7 часов в сутки, а с 2020 года эфирное время увеличилось до 14 часов, включая выходные.Новости выходят четыре раза в сутки на двух языках, по субботам корреспонденты сами ведут программу "Сабшала", в которой рассказывают о событиях минувшей недели. В воскресенье выходит итоговая информационно-аналитическая программа "Амчыбжь".Всего, по словам заместителя гендиректора АГТРК Анны Гуния, в эфир выходит до 20 авторских программ. На телевидении, по ее данным, работает 160 человек, в том числе и технический персонал.Как отметила Гуния, на телевидении идет "борьба" за абхазский язык. Знание родного языка – обязательное условие для тех, кто хочет работать в эфире.За последние три года, по словам Гуния, АГТРК значительно выросло в техническом плане, только в 2023 году почти на 19 миллионов было приобретено новое оборудование, обновлены две студии, третья на стадии запуска.АГРТК выходит за рамки телеэкранов. Набирают обороты и популярность социальные сети телевидения и сайт.Задачи и целиЗамдиректора телевидения подчеркнула, что в приоритете у руководства – обновление журналистского корпуса, подготовка профессиональных кадров, повышение квалификации сотрудников для развития новых форматов."Мы планируем расширить зрительскую аудиторию, в первую очередь привлечь молодежь", - добавила она.По словам Гуния, новые человеческие ресурсы необходимы для улучшения содержания эфира."Необходимо готовить кадры, и журналистские, и технические и по другим творческим направлениям. С этим у нас серьезная проблема", - считает она.Общество в Абхазии зациклено на негативе, задача телевидения ориентировать зрителя на позитив, созидание, строительство и развитие государства, отметила Гуния."Мы не хотим создавать спонтанные проекты, мы продумываем, чтобы они работали для достижения нужных целей – воспитания общества, молодежи, политической культуры", - добавила она.Еще одна важная задача, по мнению замдиректора, усилить аналитическую и дискуссионную составляющую телевидения."Но нам кажется, экспертно-аналитическое сообщество сузилось, поэтому реализовывать важные идеи практически невозможно", - считает она.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/golos-abkhazii-90-let-pervomu-radio-strany-1038896288.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/mir-gde-menya-oberegayut-istoriya-emmy-khodzhaa-i-temura-kuchuberiya-1048031829.html

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