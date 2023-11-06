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Аслан Бжания поздравил сотрудников АГТКР с днем основания Абхазского телевидения
Аслан Бжания поздравил сотрудников АГТКР с днем основания Абхазского телевидения
6 ноября 1978 года с экранов телевизоров жители Абхазии услышали голос первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии Бориса Адлейба, который сообщил им о... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T20:54+0300
2023-11-06T20:54+0300
2023-11-06T20:54+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив Абхазской гостелерадиокомпании с 45-летием со дня основания. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Телевидение не прекращало работу и в годы Отечественной войны народа Абхазии. В поздравлении отмечается, что благодаря этому был собран богатый военный архив, а мировое сообщество получило возможность увидеть истинное лицо грузинского агрессора. "Абхазское телевидение на протяжении 45 лет успешно выполняет свою миссию. Ваши программы и репортажи являются неотъемлемой частью жизни абхазского общества. Абхазское телевидение не просто информирует общественность, а сохраняет абхазскую идентичность, что по праву делает его народным", - говорится в тексте.Президент пожелал сотрудникам АГТРК и всем, причастным к появлению, формированию и повседневной работе компании, творческих достижений, сил и безграничной энергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/pervoe-gosudarstvennoe-abkhazskomu-televideniyu-45-let-1048948068.html
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абхазия, аслан бжания, новости
абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил сотрудников АГТКР с днем основания Абхазского телевидения
6 ноября 1978 года с экранов телевизоров жители Абхазии услышали голос первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии Бориса Адлейба, который сообщил им о начале работы национального телевидения.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив Абхазской гостелерадиокомпании с 45-летием со дня основания. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что первый эфир Абхазского телевидения стал важным импульсом для подъема и развития национального движения, в результате которого появилось современное абхазское государство.
Телевидение не прекращало работу и в годы Отечественной войны народа Абхазии. В поздравлении отмечается, что благодаря этому был собран богатый военный архив, а мировое сообщество получило возможность увидеть истинное лицо грузинского агрессора.
"Абхазское телевидение на протяжении 45 лет успешно выполняет свою миссию. Ваши программы и репортажи являются неотъемлемой частью жизни абхазского общества. Абхазское телевидение не просто информирует общественность, а сохраняет абхазскую идентичность, что по праву делает его народным", - говорится в тексте.
Президент пожелал сотрудникам АГТРК и всем, причастным к появлению, формированию и повседневной работе компании, творческих достижений, сил и безграничной энергии.