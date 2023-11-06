https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/bolee-200-chelovek-pogibli-v-gaze-posle-nochnykh-udarov-izrailya-1048951369.html

Более 200 человек погибли в Газе после ночных ударов Израиля

Более 200 человек погибли в Газе после ночных ударов Израиля

В рамках операции "Железные мечи" израильская армия бомбит объекты в секторе Газа, в том числе гражданские, которых могут скрываться бойцы ХАМАС. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T12:34+0300

2023-11-06T12:34+0300

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Более 200 человек погибли в секторе Газа в ночь с 5 на 6 ноября в результате бомбежек Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Al Hadath".Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В Минздраве Палестины заявили, что система здравоохранения в Газе полностью рухнула: горючее для генераторов закончилось, самые необходимые медикаменты на исходе.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/izrail-budet-provodit-operatsiyu-v-sektora-gaza-do-pobedy-1048945009.html

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