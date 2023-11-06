https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/nachalis-postavki-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-1048951521.html

Начались поставки электроэнергии из России в Абхазию

Начались поставки электроэнергии из России в Абхазию

Энергетическая проблема остро стоит в республике – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T12:43+0300

2023-11-06T12:43+0300

2023-11-06T12:58+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи воскресенья, 5 ноября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". "Черноморэнерго" уточняет, что уровень воды в Джварском водохранилище понижен, приток воды недостаточен. В связи с этим возможны ограничения на подачу электричества по всей территории страны.Ранее президент Аслан Бжания заявил, что осенью Абхазии придется обращаться к России, чтобы полностью обеспечить страну электроэнергией, поскольку питающая республику ИнгурГЭС не будет способна полностью обеспечивать ее потребности из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/podgotovka-k-zime-veer-i-mayning-dzhindzholiya-rasskazal-o-situatsii-v-energetike-1048836158.html

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