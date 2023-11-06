https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/nachalis-postavki-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-1048951521.html
Начались поставки электроэнергии из России в Абхазию
Начались поставки электроэнергии из России в Абхазию
Энергетическая проблема остро стоит в республике – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T12:43+0300
2023-11-06T12:43+0300
2023-11-06T12:58+0300
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи воскресенья, 5 ноября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". "Черноморэнерго" уточняет, что уровень воды в Джварском водохранилище понижен, приток воды недостаточен. В связи с этим возможны ограничения на подачу электричества по всей территории страны.Ранее президент Аслан Бжания заявил, что осенью Абхазии придется обращаться к России, чтобы полностью обеспечить страну электроэнергией, поскольку питающая республику ИнгурГЭС не будет способна полностью обеспечивать ее потребности из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/podgotovka-k-zime-veer-i-mayning-dzhindzholiya-rasskazal-o-situatsii-v-energetike-1048836158.html
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абхазия, новости, черноморэнерго, электричество
абхазия, новости, черноморэнерго, электричество
Начались поставки электроэнергии из России в Абхазию
12:43 06.11.2023 (обновлено: 12:58 06.11.2023)
Энергетическая проблема остро стоит в республике – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится график веерных отключений.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи воскресенья, 5 ноября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
"С 0:00 часов 05.11.2023 года осуществляется поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии. Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики", – говорится в сообщении.
"Черноморэнерго" уточняет, что уровень воды в Джварском водохранилище понижен, приток воды недостаточен. В связи с этим возможны ограничения на подачу электричества по всей территории страны.
Ранее президент Аслан Бжания заявил, что осенью Абхазии придется обращаться к России, чтобы полностью обеспечить страну электроэнергией, поскольку питающая республику ИнгурГЭС не будет способна полностью обеспечивать ее потребности из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.
Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.