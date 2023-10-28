https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/podgotovka-k-zime-veer-i-mayning-dzhindzholiya-rasskazal-o-situatsii-v-energetike-1048836158.html

Подготовка к зиме, "веер" и майнинг: Джинджолия рассказал о ситуации в энергетике

Подготовка к зиме, "веер" и майнинг: Джинджолия рассказал о ситуации в энергетике

Как совершенствуется энергетическая инфраструктура республики, какие меры помогают снизить потребление электричества и как решается вопрос с незаконным... 28.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-28T19:50+0300

2023-10-28T19:50+0300

2023-10-28T20:09+0300

энергетическая отрасль абхазии

электроэнергия

абхазия

майнинг в абхазии

черноморэнерго

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SputnikЗима близкоВ осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом и частыми авариями на линиях электропередач и подстанциях. Для того, чтобы улучшить ситуацию в этой отрасли в компании “Черноморэнерго” еще весной наметили ряд мероприятий.Энергетики проводят профилактические работы и на подстанциях. На некоторых из них завершился капитальный ремонт. Так, например, на ПС “Бзыбь” были заменены силовые трансформаторы. Трансформаторные мощности были усилены и на подстанциях “Гудаута-110”, “Гудаута-тяга”, Афон-110” и на “Сухум-1”. Все это, по словам Джинджолия, улучшит ситуацию для потребителей.Сейчас идет реконструкция и на подстанции “Алахадзыхь”, где планируют заменить все оборудование.“Везде идет усиление мощностей. Задействовано очень много людей. Работаем и в выходные, зачастую и в праздничные дни. Естественно, это занимает много средств и времени. То, что уже сделано, значительно облегчит нам прохождение зимнего сезона”, - подчеркнул гендиректор “Черноморэнерго”.При этом ремонтные работы на высоковольтной линии “Ачгуара” по-прежнему не завершены. Там, как пояснил Тимур Джинджолия, ряд запланированных мероприятий невозможно закончить без обесточивания линии. А это приведет к тому, что большая часть абонентов в республике останется без электричества. Поэтому энергетики ждут начала перетока из Российской Федерации.“Сама линия в работе. Она работает, через нее мы сегодня получаем электроэнергию. И тем не менее, для улучшения надежности необходим ряд мероприятий, связанных с обесточением этой линии. При обесточении этой линии без электричества остается большая часть Абхазии. Поэтому нужен переток со стороны Российской Федерации. Мы ждем переток со стороны России, и в это время мы постараемся завершить эти работы”, - пояснил Джинджолия.Переток и дефицит электроэнергииЕжегодно в зимний период Абхазия сталкивается с дефицитом электроэнергии. Дефицит напрямую зависит от уровня воды в Джварском водохранилище. Сейчас, по словам гендиректора “Черноморэнерго”, уровень воды уже у критического порога.“Мы наблюдаем за уровнем воды (в Джварском водохранилище - прим.). Для нас это очень важно. Если сравнивать с прошлым годом, то приток среднемесячный в прошлом году составлял порядка 160 кубических метров в секунду. В этом году - 50. Идет маленький приток. Сегодняшний уровень воды - порядка 422 метра. Мы у порога”, - отметил Джинджолия и добавил, что на выработке одной ИнгурГЭС Абхазия не переживет зиму.Необходим переток из Российской Федерации. Сейчас, по словам гендиректора “Черноморэнерго”, правительство республики ведет переговоры с российскими коллегами о предоставлении перетока.“Я думаю, в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Вопрос введения графика (отключений - прим.) будет зависеть от притока зимнего на ИнгурГЭС и от количества электроэнергии, которое нам предоставит Российская Федерация”, - сказал Джинджолия.Сокращение потребления и счетчикиПотребление электроэнергии в Абхазии в 2023 году на 145 миллионов кВт⋅ч меньше, чем в 2022 году, отметил гендиректор “Черноморэнерго”. Один из факторов снижения потребления, по мнению Джинджолия, - установка приборов учета.Энергетическая компания Абхазии продолжает устанавливать приборы учета по всей республике. До конца года запланировано поставить еще порядка 4800 счетчиков.При этом все еще острой остается ситуация с майнингом. Бороться с незаконным потреблением электричества, по словам Джинджолия, стало труднее.“Когда майнинг был сосредоточен на больших фермах, с ним бороться было легче. Сегодня майнинг представлен в домах, заброшках, в подвалах, на чердаках во всех районах Абхазии. Зачастую мы и законодательно ограничены. Мы не можем ходить по всем домам и проводить обыск. Но это идет. Сегодняшний дефицит электроэнергии на 90% из-за майнинга. Перспектива борьбы есть - тотальная установка приборов учета. Только приборы учета могут существенно уменьшит их работу в Абхазии”, - сказал глава “Черноморэнерго”.Тимур Джинджолия добавил, что в республике улучшается и ситуация с оплатой за электроэнергию. Если еще в первых двух кварталах сбор был в пределах 54 млн руб, то за последние три месяца эта цифра выросла до 95 млн руб. Это стало возможным также благодаря установке приборов учета, считает гендиректор “Черноморэнерго”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/bzhaniya-proinspektiroval-provedenie-rabot-na-vl-achguara-1044616237.html

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электроэнергия, абхазия, майнинг в абхазии, черноморэнерго