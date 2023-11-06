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Президент Абхазии присвоил почетные звания Майе Шинкуба и Валерию Бжания
Президент Абхазии присвоил почетные звания Майе Шинкуба и Валерию Бжания
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания доценту кафедры агрономии АГУ Майе Шинкуба и Валерию Бжания. Об этом сообщает... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания доценту кафедры агрономии АГУ Майе Шинкуба и Валерию Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "За заслуги в научно-практической деятельности в области сельского хозяйства, долголетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия" Шинкуба Майе Швараховне, кандидату биологических наук, доценту кафедры агрономии Абхазского государственного университета, заведующей лабораторией Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений", – говорится в тексте одного из указов. Другим указом глава государства за многолетнюю трудовую деятельность в области строительства присвоил звание "Заслуженный строитель Республики Абхазия" специалисту по производству работ в Госкомпании "Апсныргылара" Валерию Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/devyati-pedagogam-prisvoeno-zvanie--zasluzhennyy-uchitel-respubliki-abkhaziya-1048464672.html
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Президент Абхазии присвоил почетные звания Майе Шинкуба и Валерию Бжания

16:28 06.11.2023 (обновлено: 16:36 06.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания доценту кафедры агрономии АГУ Майе Шинкуба и Валерию Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"За заслуги в научно-практической деятельности в области сельского хозяйства, долголетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия" Шинкуба Майе Швараховне, кандидату биологических наук, доценту кафедры агрономии Абхазского государственного университета, заведующей лабораторией Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений", – говорится в тексте одного из указов.
Другим указом глава государства за многолетнюю трудовую деятельность в области строительства присвоил звание "Заслуженный строитель Республики Абхазия" специалисту по производству работ в Госкомпании "Апсныргылара" Валерию Бжания.
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2023
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