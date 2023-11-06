https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-noyabrya-1048956286.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Во вторник, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью и утром временами возможен дождь, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 до метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии