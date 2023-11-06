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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада. 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T20:34+0300
2023-11-06T20:34+0300
2023-11-06T20:34+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Во вторник, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью и утром временами возможен дождь, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 до метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Во вторник, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью и утром временами возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 до метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.