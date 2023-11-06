https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/protokol-o-besposhlinnom-vyvoze-propana-iz-rossii-v-abkhaziyu-vstupil-v-silu-1048957682.html

Протокол о беспошлинном вывозе пропана из России в Абхазию вступил в силу

Протокол о беспошлинном вывозе пропана из России в Абхазию вступил в силу

Документ был подписан министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэнерго России Николаем Шульгиновым в мае 2023 года. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T18:25+0300

2023-11-06T18:25+0300

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Протокол о вывозе пропана из России в Абхазию без уплаты таможенной пошлины вступил в силу, сообщает Министерство экономики республики.Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ. Документ был подписан в Москве 16 мая 2023 года. Он включает пропан в перечень товаров, которые могут вывозиться из России в Абхазию без уплаты таможенной пошлины.Протокол был ратифицирован палатами Федерального собрания и Парламентом Абхазии. Законы о ратификации были подписаны президентами двух государств - Асланом Бжания и Владимиром Путиным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/popravki-v-byudzhet-i-novye-zakony-v-abkhazii-proshlo-zasedanie-parlamenta-1048913335.html

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