https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/popravki-v-byudzhet-i-novye-zakony-v-abkhazii-proshlo-zasedanie-parlamenta-1048913335.html

Поправки в бюджет и новые законы: в Абхазии прошло заседание Парламента

Поправки в бюджет и новые законы: в Абхазии прошло заседание Парламента

Очередное заседание депутатов Парламента Абхазии, в повестке которого было 17 вопросов, прошло в Сухуме в четверг, 2 октября. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T20:23+0300

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Как принимались изменения в республиканский бюджет и бюджеты фондов, что регулирует новый Таможенный кодекс и какие поправки были предложены к закону о правовом положении иностранных граждан, читайте в материале Sputnik.Асмат Цвижба, SputnikРеспубликанский бюджетОдним из самых обсуждаемых вопросов был проект о внесении изменений в закон "О республиканском бюджете на 2023 год", который был принят в первом чтении. Проект представил министр финансов Владимир Делба.По словам Делба, доходная часть в 2023 году выросла на 87 миллионов рублей, а расходная - на 720 миллионов. 497 миллионов из них – помощь от России.Министр отчитался по некоторым статьям расходов. Он отметил, что 87 миллионов было направлено на обеспечение расходов на содержание совместного информационного и координационного центра МВД Абхазии, 34,8 миллиона рублей - на поэтапное повышение материально-технического оборудования МВД, 100 миллионов – на увеличение резервных фондов президента и Кабинета министров, 7,3 миллиона – на финансирование нужд Кабмина (оплату электричества и ГСМ), 2,59 миллиона – финансовое обеспечение МИДа.Обсуждая республиканский бюджет, депутат Дмитрий Маршания обратил внимание на то, что из года в год растет задолженность Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации. По его информации, задолженность по арендным платежам составляет 41 миллион рублей, а по приватизации - 86,6 миллиона, и комитет даже "не планирует включение этих средств в доходную часть бюджета", что нарушает принципы бюджетной системы.Заместитель председателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба подтвердил, что задолженности у Госкомимущества выявлены, по его словам, материалы были направлены в Генпрокуратуру. Отырба считает, что необходимо улучшать администрирование поступления этих доходов в республиканский бюджет.Бюджеты фондовНа сессии были внесены изменения в бюджеты Пенсионного фонда и Фонда репатриации Абхазии во втором и окончательном чтении.По решению депутатов, общий объем доходов Пенсионного фонда составил 1,4 миллиарда, а расходов - 1,53 миллиарда. Дефицит составил 53,6 миллиона рублей.Председатель Комитета Народного Собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш отметил, что из средств Пенсионного фонда к юбилею Победы и Независимости были предусмотрены выплаты инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, поэтому комитетом была подготовлена таблица поправок в бюджет. Кроме того, по его словам, 25 миллионов из средств фонда направлены на выплату России незаконно выданных российских пенсий.Председатель фонда Энвер Чамагуа рассказал, что в текущем году средства были направлены на установление памятников погибшим во время войны 1992-1993 годов, праздничные мероприятия в честь юбилея Победы, строительство детского сада в Дранде, помощь пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии.Общий объем доходов бюджета Фонда репатриации составил 239,8 миллиона рублей, расходов – 402,7 миллиона, дефицит – 162,9 миллиона. Источник финансирования дефицита – остаток средств на 1 января 2023 года.Таможенный кодексРешением депутатов во втором и окончательном чтении был принят Таможенный кодекс. Он разработан в рамках программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательств стран. Предыдущий вариант кодекса разрабатывался в 1990-х годах.Проект регулирует порядок перемещения товаров и транспорта через границу, их декларирование, порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. Кодекс определяет структуру таможенных органов, сроки уплаты таможенных платежей, пошлин.Как говорится в пояснительной записке, проект предусматривает "глубокую интеграцию" информационных технологий, использование предварительной информации при прибытии товаров на таможенную территорию.Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что Таможенный кодекс очень важный документ, который призван упростить товарооборот между Абхазией и Россией.Кодекс войдет в силу с 1 января 2025 года.Улучшение обеспечения МВДДепутаты Народного собрания ратифицировали протокол к абхазо-российскому соглашению о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и соцгарантий работников. Действие соглашения продлевается до 31 декабря 2025 года. Также утверждается план мероприятий по реализации документа.Источником финансирования мероприятий станут российская финансовая помощь и собственные средства Абхазии, предусмотренные в законе "О республиканском бюджете на 2023 год".Он рассказал, что за предыдущие три года действия соглашения у МВД сохранилась неосвоенная сумма – порядка 90 миллионов рублей, которые могли бы быть направлены на стимулирующие выплаты."Сегодня мы провели консультации с российской стороной, будем вносить соответствующие изменения, и мы предполагаем, что через материальную помощь попробуем. Чтобы 30 миллионов, которые каждый год остаются, стимулировали реальные выплаты каждому сотруднику", - сказал он.Правовое положение иностранных гражданВ первом чтении Парламент принял поправку в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия". Этот вопрос обсуждался в разделе "Разное".Законопроект предлагает увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых Паспортным управлением МВД и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан в Абхазии.Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия отметил, что по этому закону жители Гала смогут получать вид на жительство.Анри Барциц рассказал, что при разработке поправок были приглашены специалисты из паспортного управления, Уполномоченный по правам человека, "люди на местах", которые сталкиваются с проблемами. Он поддержал инициативу принять поправки в первом чтении, проработать их более детально и вынести позже итоговый вариант.Беспошлинный пропан и должностное соответствиеВ окончательном чтении народные избранники одобрили ратификацию протокола о беспошлинном вывозе пропана из России в Абхазию.Проект представил представитель президента в Парламенте Анри Барциц. Депутаты согласились, что принятие такой нормы принесет положительный эффект, к тому же, по заключению Министерства финансов Абхазии, протокол не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета.Также депутатами во втором и окончательном чтении был принят законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного самоуправления".Документ регулирует должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти, а также зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций.По словам депутата Дмитрия Маршания, законопроект позволяет, при наличии в районах и городах средств, повышать зарплату сотрудникам местного самоуправления.Также Парламент внес изменения в Кодекс "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях". Депутатами было принято решение, что отныне судьи районных и городских судов будут рассматривать дела об административных правонарушениях законодательства в сфере рекламы, чего раньше предусмотрено не было.

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