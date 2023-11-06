https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/ustupit-starshim-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1048952230.html

Уступить старшим: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

Уступить старшим: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

По информации МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали 6656 штрафов за различные нарушения ПДД в октябре. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T14:04+0300

2023-11-06T14:04+0300

2023-11-06T14:04+0300

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Всего за октябрь на дорогах Абхазии блюстители правопорядка составили 231 протокол об управлении транспортом подшофе, что на 23 случая больше, чем в сентябре. Четверо нарушителей были гостями из России.На втором месте снова Гагра с 41 штрафом – это на восемь больше, чем в сентябре. Гудаута сумела удержать "бронзу", и помогли ей в этом 28 нетрезвых автолюбителей. В сентябре их было 25.Изменения произошли на четвертой и пятой строчках нашей статистики. В шаге от "пьедестала" в октябре остановился Сухумский район, который смог обогнать Очамчыру по количеству выписанных штрафов за нетрезвое вождение. Обошел Очамчыру и Гулрыпшский район, который нечасто поднимается выше шестой строчки.Замыкают наш список, по традиции, Галский и Ткуарчалский районы, где в октябре в общем составили 19 протоколов за аналогичное правонарушение.Существенные изменения можно наблюдать в возрастной категории любителей покрутить баранку "навеселе". В октябре представителям старшего поколения – тем, кому больше 50 лет, уступили всем. "Золото" забрали 45 автомобилистов, разменявшие пятый десяток.С отставанием в шесть штрафов на следующей позиции расположились нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет. Напомним, что месяцем ранее именно они были на первой строчке. "Бронза" досталось тем, кому от 35 до 40 лет. Всего в октябре их было 38 человек.Несовершеннолетних "лихачей" в прошлом месяце выявлено не было. Самому молодому нарушителю было 18 лет – он из Ткуарчала. Самому старшему нарушителю, севшему за руль нетрезвым в октябре, было 82 года, он из Гагры.Среди подавляющего большинства мужчин, которых подвергли штрафным санкциям за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, оказалось и три представительницы прекрасной половины человечества. Одна автомобилистка приехала из Калмыкии, другие были местными - из Сухума и Пицунды. Самой молодой из них 27 лет, самой старшей – 41 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/smertelnaya-avariya-proizoshla-u-sela-psakhara-gagrskogo-rayona-1048941632.html

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