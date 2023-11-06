Вторая выставка Союза художников-оружейников Абхазии открылась в Сухуме

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вторая отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" открылась в сухумском Центральном выставочном зале 6 ноября.Арсалия добавила, что в организацию входят не только мастера-ремесленники, но еще историки, исследователи, археологи. Руководитель Союза художников-оружейников Тимур Дзидзария сообщил, что на выставке представлены работы, которые были сделаны мастерами в течение последнего года. Он также сообщил, что специальная комиссия отберет по одной работе от каждого участника выставки, затем они перейдут в фонд Союза.Эти работы будут представлены после проведения пятой выставки Союза художников-оружейников Абхазии. Посетители ЦВЗ могут увидеть маленькие, средние и большие абхазские ножи, наконечник алабашьи (посоха - прим.), традиционный абхазский топор и цалду, доспехи и боевое обмундирование апсильского воина VI века.Авторы работ - Дмитрий Дзюба, Джгуат Зарандия, Александр Белый, Адгур Какоба, Станислав Какоба, Гурам Чкадуа, Тимур Дзидзария, Петр Лысенко, Батал Джапуа.Союза художников-оружейников Абхазии был создан 24 марта 2021 года с целью развития и популяризации традиций кузнечного и оружейного дела, возрождения существующей традиции художественного мастерства и традиционных способов обработки металлов, а также создания культурно-художественного коллекционного фонда работ мастеров кузнечного и оружейного дела.
Выставка, на которой представлены ножи, кинжалы и даже две копии апсильских доспехов, будет доступна для посещения в Центральном выставочном зале до 10 ноября.
СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вторая отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" открылась в сухумском Центральном выставочном зале 6 ноября.
"В прошлом году у нас в зале прошла первая выставка, сегодня уже вторая. В Союз художников-оружейников входит более двадцати человек, и каждый экспонат, который представлен на этой выставке, несет в себе информацию о целом историческом пласте", - сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, открывая выставку.
Арсалия добавила, что в организацию входят не только мастера-ремесленники, но еще историки, исследователи, археологи.
Руководитель Союза художников-оружейников Тимур Дзидзария сообщил, что на выставке представлены работы, которые были сделаны мастерами в течение последнего года. Он также сообщил, что специальная комиссия отберет по одной работе от каждого участника выставки, затем они перейдут в фонд Союза.
Эти работы будут представлены после проведения пятой выставки Союза художников-оружейников Абхазии. Посетители ЦВЗ могут увидеть маленькие, средние и большие абхазские ножи, наконечник алабашьи (посоха - прим.), традиционный абхазский топор и цалду, доспехи и боевое обмундирование апсильского воина VI века.
Авторы работ - Дмитрий Дзюба, Джгуат Зарандия, Александр Белый, Адгур Какоба, Станислав Какоба, Гурам Чкадуа, Тимур Дзидзария, Петр Лысенко, Батал Джапуа.
Союза художников-оружейников Абхазии был создан 24 марта 2021 года с целью развития и популяризации традиций кузнечного и оружейного дела, возрождения существующей традиции художественного мастерства и традиционных способов обработки металлов, а также создания культурно-художественного коллекционного фонда работ мастеров кузнечного и оружейного дела.