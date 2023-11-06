Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-proshlo-v-sukhume-1048958659.html
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии прошло в Сухуме
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии прошло в Сухуме
Общественный совет при МИД был создан в 2022 году. В его состав входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T20:18+0300
2023-11-06T20:18+0300
абхазия
мид абхазии
в абхазии
международные отношения
инал ардзинба
белоруссия
союзное государство
палестина
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/06/1048958225_0:167:1281:887_1920x0_80_0_0_920aeea063832b1aabe274910fb584a6.jpg
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает Медиацентр МИД. По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Ведомство подчеркивает, что Абхазия готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Отмечается, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы. "В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях", - говорится в сообщении.Инал Ардзинба рассказал членам Совета и о двусторонних контактах республики. Межведомственные связи между Абхазией и Беларусью налаживаются в разных областях, несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов. Также ведется диалог со спецпредставителем и послом Палестины в России, он касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений с Абхазией. На заседании участники также обсудили возможность налаживания контактов с другими ближневосточными странами - Ираном, Йеменом, Афганистаном, Ливаном. Инал Ардзинба сообщил, что будет создан двусторонний деловой совет Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты. Говоря о взаимодействии с МНПО и агентствами ООН, члены совета согласились с необходимостью разработки новых критериев оценки деятельности организаций в республике. Инал Ардзинба в очередной раз подчеркнул, что расхождения между практической деятельностью и заявленными целями и задачами недопустимы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/abkhaziya-i-soyuznoe-gosudarstvo-chto-dast-respublike-chlenstvo-v-organizatsii-1048591682.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/ardzinba-posolstvo-v-sirii---vazhneyshaya-ploschadka-dlya-rasshireniya-mezhdunarodnykh-kontaktov-1048885689.html
абхазия
белоруссия
палестина
ближний восток
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/06/1048958225_0:0:1183:887_1920x0_80_0_0_5b17ed312b2b55d5a427a2c8a60c90f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, мид абхазии, международные отношения, инал ардзинба, белоруссия, союзное государство, палестина, ближний восток
абхазия, мид абхазии, международные отношения, инал ардзинба, белоруссия, союзное государство, палестина, ближний восток

Заседание Общественного совета при МИД Абхазии прошло в Сухуме

20:18 06.11.2023
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииИнал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2023
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Общественный совет при МИД был создан в 2022 году. В его состав входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны ОВНА, журналисты-международники.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
Участники обсудили итоги визита правительственной делегации в Минск, налаживание отношений со странами Ближнего Востока, участие Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и взаимодействие с международными организациями.
По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.
Ведомство подчеркивает, что Абхазия готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Отмечается, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы.
"В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях", - говорится в сообщении.
Флаг Абхазии и России - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2023
Абхазия и Союзное государство: что даст республике членство в организации
13 октября, 15:41
Инал Ардзинба рассказал членам Совета и о двусторонних контактах республики. Межведомственные связи между Абхазией и Беларусью налаживаются в разных областях, несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов.
Также ведется диалог со спецпредставителем и послом Палестины в России, он касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений с Абхазией. На заседании участники также обсудили возможность налаживания контактов с другими ближневосточными странами - Ираном, Йеменом, Афганистаном, Ливаном. Инал Ардзинба сообщил, что будет создан двусторонний деловой совет Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты.
Флаги Сирии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2023
В Абхазии
Ардзинба: посольство в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов
1 ноября, 13:00
Говоря о взаимодействии с МНПО и агентствами ООН, члены совета согласились с необходимостью разработки новых критериев оценки деятельности организаций в республике. Инал Ардзинба в очередной раз подчеркнул, что расхождения между практической деятельностью и заявленными целями и задачами недопустимы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0