https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-proshlo-v-sukhume-1048958659.html
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии прошло в Сухуме
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии прошло в Сухуме
Общественный совет при МИД был создан в 2022 году. В его состав входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T20:18+0300
2023-11-06T20:18+0300
2023-11-06T20:18+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает Медиацентр МИД. По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Ведомство подчеркивает, что Абхазия готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Отмечается, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы. "В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях", - говорится в сообщении.Инал Ардзинба рассказал членам Совета и о двусторонних контактах республики. Межведомственные связи между Абхазией и Беларусью налаживаются в разных областях, несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов. Также ведется диалог со спецпредставителем и послом Палестины в России, он касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений с Абхазией. На заседании участники также обсудили возможность налаживания контактов с другими ближневосточными странами - Ираном, Йеменом, Афганистаном, Ливаном. Инал Ардзинба сообщил, что будет создан двусторонний деловой совет Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты. Говоря о взаимодействии с МНПО и агентствами ООН, члены совета согласились с необходимостью разработки новых критериев оценки деятельности организаций в республике. Инал Ардзинба в очередной раз подчеркнул, что расхождения между практической деятельностью и заявленными целями и задачами недопустимы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/abkhaziya-i-soyuznoe-gosudarstvo-chto-dast-respublike-chlenstvo-v-organizatsii-1048591682.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/ardzinba-posolstvo-v-sirii---vazhneyshaya-ploschadka-dlya-rasshireniya-mezhdunarodnykh-kontaktov-1048885689.html
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абхазия, мид абхазии, международные отношения, инал ардзинба, белоруссия, союзное государство, палестина, ближний восток
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии прошло в Сухуме
Общественный совет при МИД был создан в 2022 году. В его состав входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны ОВНА, журналисты-международники.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
Участники обсудили итоги визита правительственной делегации в Минск, налаживание отношений со странами Ближнего Востока, участие Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и взаимодействие с международными организациями.
По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.
Ведомство подчеркивает, что Абхазия готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Отмечается, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы.
"В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях", - говорится в сообщении.
Инал Ардзинба рассказал членам Совета и о двусторонних контактах республики. Межведомственные связи между Абхазией и Беларусью налаживаются в разных областях, несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов.
Также ведется диалог со спецпредставителем и послом Палестины в России, он касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений с Абхазией. На заседании участники также обсудили возможность налаживания контактов с другими ближневосточными странами - Ираном, Йеменом, Афганистаном, Ливаном. Инал Ардзинба сообщил, что будет создан двусторонний деловой совет Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты.
Говоря о взаимодействии с МНПО и агентствами ООН, члены совета согласились с необходимостью разработки новых критериев оценки деятельности организаций в республике. Инал Ардзинба в очередной раз подчеркнул, что расхождения между практической деятельностью и заявленными целями и задачами недопустимы.