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Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен"
Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен"
В программе фестиваля дегустация национальных блюд, выставка предметов быта амшенцев, выступления творческих коллективов народов Абхазии. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T16:06+0300
2023-11-07T16:06+0300
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен", который проходит в себе Алахадзы Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Вследствие исторических причин мы все стали единым народом Абхазии, вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой", – сказал он. Аслан Бжания подчеркнул, что в республике сейчас существуют армянские школы, которые вносят свой вклад в культурное и лингвистическое многообразие страны. Также он сообщил о том, что почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" были присвоены директору Мархяулской школы Еве Кейян, учителю начальных классов Амжухской школы Вартуш Хамалян и учителю физики Яштхуской школы №2 Феликсу Джидаряну. Традиционный праздник урожая армян, живущих в Абхазии, "Амшен" прошел в селе Алахадзы во вторник, 7 ноября. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики. В том числе вместе с главой государства мероприятие посетили вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства, депутаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/abazinskiy-pavilon-vpervye-otkroyut-na-prazdnike-urozhaya-v-sele-lykhny-1048954932.html
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Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен"
16:06 07.11.2023 (обновлено: 16:16 07.11.2023)
В программе фестиваля дегустация национальных блюд, выставка предметов быта амшенцев, выступления творческих коллективов народов Абхазии.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен", который проходит в себе Алахадзы Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Вследствие исторических причин мы все стали единым народом Абхазии, вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой", – сказал он.
Аслан Бжания подчеркнул, что в республике сейчас существуют армянские школы, которые вносят свой вклад в культурное и лингвистическое многообразие страны.
Также он сообщил о том, что почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" были присвоены директору Мархяулской школы Еве Кейян, учителю начальных классов Амжухской школы Вартуш Хамалян и учителю физики Яштхуской школы №2 Феликсу Джидаряну.
Традиционный праздник урожая армян, живущих в Абхазии, "Амшен" прошел в селе Алахадзы во вторник, 7 ноября. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики. В том числе вместе с главой государства мероприятие посетили вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства, депутаты.