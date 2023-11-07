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Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен"

Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен"

В программе фестиваля дегустация национальных блюд, выставка предметов быта амшенцев, выступления творческих коллективов народов Абхазии. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T16:06+0300

2023-11-07T16:06+0300

2023-11-07T16:16+0300

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в фестивале армянской культуры и быта "Амшен", который проходит в себе Алахадзы Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Вследствие исторических причин мы все стали единым народом Абхазии, вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой", – сказал он. Аслан Бжания подчеркнул, что в республике сейчас существуют армянские школы, которые вносят свой вклад в культурное и лингвистическое многообразие страны. Также он сообщил о том, что почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" были присвоены директору Мархяулской школы Еве Кейян, учителю начальных классов Амжухской школы Вартуш Хамалян и учителю физики Яштхуской школы №2 Феликсу Джидаряну. Традиционный праздник урожая армян, живущих в Абхазии, "Амшен" прошел в селе Алахадзы во вторник, 7 ноября. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики. В том числе вместе с главой государства мероприятие посетили вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства, депутаты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/abazinskiy-pavilon-vpervye-otkroyut-na-prazdnike-urozhaya-v-sele-lykhny-1048954932.html

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