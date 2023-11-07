https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/dostupnaya-ekzotika-polza-i-vred-feykhoa-1048961524.html
Доступная экзотика: польза и вред фейхоа
Доступная экзотика: польза и вред фейхоа
Нутрициологи всего мира советуют пациентам разнообразно питаться, особенно много внимания уделяя сезонным продуктам. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T11:42+0300
2023-11-07T11:42+0300
2023-11-07T11:53+0300
в абхазии
абхазия
сельское хозяйство
фрукты
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Абхазии в этом смысле крупно повезло – климатические условия позволяют крестьянам выращивать большое количество фруктов каждый год.Поздней осенью наступает время хурмы, после нее идет главный абхазский сельскохозяйственный бренд мандарины, яркие гости любого новогоднего стола. Но зима в Абхазии связана с еще одной экзотической ягодой – с фейхоа. Кустарник из Южной Америки прекрасно прижился в причерноморской республике, к сбору ягоды приступают уже в ноябре. У нее удивительный, ни на что не похожий кисло-сладкий вкус. Фейхоа можно есть и просто так, иногда даже со шкуркой, или просто выковыривая мякоть ложкой. Наиболее рачительные хозяйки закрывают компоты из фейхоа или просто перетирают ягоды с сахаром, чтобы домашние лакомились джемом в любое время года.Польза фейхоаФейхоа обладают антиоксидантными, противовоспалительными, антигрибковыми и антимикробными свойствами.Как и любые ягоды, фейхоа обладает значительным запасом полезных элементов и витаминов, в том числе железа и витамина С. Кроме того, в нем содержится йод – 100 граммов могут содержать до 18% суточной нормы.К тому же ученые пришли к выводу, что кожура фейхоа – отличный природный антибиотик. Поэтому, если вам нравится ее терпкий вкус, можно не отказывать себе в удовольствии и съедать ягоду целиком.Ягоды фейхоа богаты клетчаткой и содержат минимум калорий, поэтому подойдут и тем, кто следит за фигурой – ими вполне можно заменить десерт. Кому не стоит увлекатьсяВ первую очередь, есть фейхоа не стоит в случае индивидуальной пищевой непереносимости. Если вы пробуете новую для себя ягоду впервые, увлекаться не стоит, начните с небольшой порции.Ограничить употребление фейхоа стоит людям с сахарным диабетом, это, впрочем касается любых фруктов. Не стоит сочетать фейхоа с молоком – это может стать причиной несварения.Противопоказаниями также служат язвенная болезнь, гиперфункция щитовидной железы, повышенная кислотность, тиреотоксикоз, ожирение. Материал подготовлен на основе открытых источников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/oranzhevaya-koroleva-chem-polezna-khurma-1048638439.html
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абхазия, сельское хозяйство, фрукты
абхазия, сельское хозяйство, фрукты
Доступная экзотика: польза и вред фейхоа
11:42 07.11.2023 (обновлено: 11:53 07.11.2023)
Нутрициологи всего мира советуют пациентам разнообразно питаться, особенно много внимания уделяя сезонным продуктам.
Абхазии в этом смысле крупно повезло – климатические условия позволяют крестьянам выращивать большое количество фруктов каждый год.
Поздней осенью наступает время хурмы, после нее идет главный абхазский сельскохозяйственный бренд мандарины, яркие гости любого новогоднего стола. Но зима в Абхазии связана с еще одной экзотической ягодой – с фейхоа.
Кустарник из Южной Америки прекрасно прижился в причерноморской республике, к сбору ягоды приступают уже в ноябре. У нее удивительный, ни на что не похожий кисло-сладкий вкус.
Фейхоа можно есть и просто так, иногда даже со шкуркой, или просто выковыривая мякоть ложкой. Наиболее рачительные хозяйки закрывают компоты из фейхоа или просто перетирают ягоды с сахаром, чтобы домашние лакомились джемом в любое время года.
Фейхоа обладают антиоксидантными, противовоспалительными, антигрибковыми и антимикробными свойствами.
Как и любые ягоды, фейхоа обладает значительным запасом полезных элементов и витаминов, в том числе железа и витамина С. Кроме того, в нем содержится йод – 100 граммов могут содержать до 18% суточной нормы.
К тому же ученые пришли к выводу, что кожура фейхоа – отличный природный антибиотик. Поэтому, если вам нравится ее терпкий вкус, можно не отказывать себе в удовольствии и съедать ягоду целиком.
Ягоды фейхоа богаты клетчаткой и содержат минимум калорий, поэтому подойдут и тем, кто следит за фигурой – ими вполне можно заменить десерт.
В первую очередь, есть фейхоа не стоит в случае индивидуальной пищевой непереносимости. Если вы пробуете новую для себя ягоду впервые, увлекаться не стоит, начните с небольшой порции.
Ограничить употребление фейхоа стоит людям с сахарным диабетом, это, впрочем касается любых фруктов. Не стоит сочетать фейхоа с молоком – это может стать причиной несварения.
Противопоказаниями также служат язвенная болезнь, гиперфункция щитовидной железы, повышенная кислотность, тиреотоксикоз, ожирение.
Материал подготовлен на основе открытых источников.