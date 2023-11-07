https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/dostupnaya-ekzotika-polza-i-vred-feykhoa-1048961524.html

Доступная экзотика: польза и вред фейхоа

Доступная экзотика: польза и вред фейхоа

Нутрициологи всего мира советуют пациентам разнообразно питаться, особенно много внимания уделяя сезонным продуктам. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T11:42+0300

2023-11-07T11:42+0300

2023-11-07T11:53+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

фрукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036155240_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe3294554af8236682e579a487e94e69.jpg

Абхазии в этом смысле крупно повезло – климатические условия позволяют крестьянам выращивать большое количество фруктов каждый год.Поздней осенью наступает время хурмы, после нее идет главный абхазский сельскохозяйственный бренд мандарины, яркие гости любого новогоднего стола. Но зима в Абхазии связана с еще одной экзотической ягодой – с фейхоа. Кустарник из Южной Америки прекрасно прижился в причерноморской республике, к сбору ягоды приступают уже в ноябре. У нее удивительный, ни на что не похожий кисло-сладкий вкус. Фейхоа можно есть и просто так, иногда даже со шкуркой, или просто выковыривая мякоть ложкой. Наиболее рачительные хозяйки закрывают компоты из фейхоа или просто перетирают ягоды с сахаром, чтобы домашние лакомились джемом в любое время года.Польза фейхоаФейхоа обладают антиоксидантными, противовоспалительными, антигрибковыми и антимикробными свойствами.Как и любые ягоды, фейхоа обладает значительным запасом полезных элементов и витаминов, в том числе железа и витамина С. Кроме того, в нем содержится йод – 100 граммов могут содержать до 18% суточной нормы.К тому же ученые пришли к выводу, что кожура фейхоа – отличный природный антибиотик. Поэтому, если вам нравится ее терпкий вкус, можно не отказывать себе в удовольствии и съедать ягоду целиком.Ягоды фейхоа богаты клетчаткой и содержат минимум калорий, поэтому подойдут и тем, кто следит за фигурой – ими вполне можно заменить десерт. Кому не стоит увлекатьсяВ первую очередь, есть фейхоа не стоит в случае индивидуальной пищевой непереносимости. Если вы пробуете новую для себя ягоду впервые, увлекаться не стоит, начните с небольшой порции.Ограничить употребление фейхоа стоит людям с сахарным диабетом, это, впрочем касается любых фруктов. Не стоит сочетать фейхоа с молоком – это может стать причиной несварения.Противопоказаниями также служат язвенная болезнь, гиперфункция щитовидной железы, повышенная кислотность, тиреотоксикоз, ожирение. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/oranzhevaya-koroleva-chem-polezna-khurma-1048638439.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сельское хозяйство, фрукты