https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/dve-inomarki-s-kontrabandnymi-sigaretami-zaderzhany-na-granitse-s-rossiey-1048967452.html
Две иномарки с контрабандными сигаретами задержаны на границе с Россией
Две иномарки с контрабандными сигаретами задержаны на границе с Россией
Нарушители пограничного законодательства пытались вывезти из Абхазии в Россию почти 2600 пачек сигарет (52 тысячи штук). Согласно законодательству, норма... 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T16:31+0300
2023-11-07T16:31+0300
2023-11-07T16:31+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Российские таможенники задержали на границе с Абхазией два автомобиля, в которых провозили контрабандную табачную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни."Одна партия сигарет была спрятана в видоизмененном бензобаке, находившемся в отверстии под обшивкой пола, другая - в полости запасного колеса, в котором отсутствовал металлический диск", - рассказал начальник таможенного поста Алексей Быков.Второй автомобиль марки Daewoo Nexia был остановлен в тот же день. Почти 500 пачек сигарет были спрятаны в пластиковом корпусе генератора, который провозили на заднем сиденье. Еще более тысячи пачек сотрудники таможни обнаружили, вскрыв закрытый электрошкаф, который провозили в багажнике.Контрабанда и табачные изделия изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/bolee-dvukh-tysyach-pachek-kontrabandnykh-sigaret-izyali-na-granitse-s-rossiey-1048481363.html
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абхазия, россия, сигареты, таможня
абхазия, россия, сигареты, таможня
Две иномарки с контрабандными сигаретами задержаны на границе с Россией
Нарушители пограничного законодательства пытались вывезти из Абхазии в Россию почти 2600 пачек сигарет (52 тысячи штук). Согласно законодательству, норма провоза для совершеннолетнего гражданина - 1 блок или 10 пачек.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Российские таможенники задержали на границе с Абхазией два автомобиля, в которых провозили контрабандную табачную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.
Сначала был остановлен автомобиль Hyundai, оборудованный тайниками. В нем пытались провезти 1100 пачек сигарет.
"Одна партия сигарет была спрятана в видоизмененном бензобаке, находившемся в отверстии под обшивкой пола, другая - в полости запасного колеса, в котором отсутствовал металлический диск", - рассказал начальник таможенного поста Алексей Быков.
Второй автомобиль марки Daewoo Nexia был остановлен в тот же день. Почти 500 пачек сигарет были спрятаны в пластиковом корпусе генератора, который провозили на заднем сиденье. Еще более тысячи пачек сотрудники таможни обнаружили, вскрыв закрытый электрошкаф, который провозили в багажнике.
Контрабанда и табачные изделия изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.