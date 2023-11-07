https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/ekspert-otsenil-perspektivy-ustanovleniya-dipotnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-palestinoy-1048969060.html

Эксперт оценил перспективы установления дипотношений между Абхазией и Палестиной

Эксперт оценил перспективы установления дипотношений между Абхазией и Палестиной

В понедельник, 6 ноября, в Сухуме прошло заседание Общественного совета при МИД, на котором глава ведомства Инал Ардзинба рассказал о перспективах возможного... 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T18:37+0300

2023-11-07T18:37+0300

2023-11-07T18:37+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В условиях, когда все в мире говорят о возможном создании палестинского государства в результате конфликта между Израилем и ХАМАС, для Абхазии открываются новые горизонты для интеграции в большую политику, рассказал Sputnik Южная Осетия эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.Тарасов отметил что государство, заявляющее о том, что готовится признать другое, укрепляет свою государственность, и с этой точки зрения Абхазия все делает правильно. По словам эксперта, вполне возможно, что Абхазия и Палестина в будущем обменяются взаимными признаниями. При этом речь будет идти "о геополитическом признании", с экономической точки зрения это странам ничего не даст.В понедельник, 6 ноября, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал членам Общественного совета при МИД о перспективах налаживания контактов с ближневосточными государствами. В частности, он сообщил, что ведется диалог со спецпредставителем и послом Палестины в России, он касается, в том числе, перспективы установления дипломатических отношений с Абхазией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-proshlo-v-sukhume-1048958659.html

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