https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-sostavil-263-milliarda-rubley-za-devyat-mesyatsev-1048962752.html
Объем операций в системе АПРА составил 26,3 миллиарда рублей за девять месяцев
Объем операций в системе АПРА составил 26,3 миллиарда рублей за девять месяцев
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем операций в национальной платежной системе вырос на 16%. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T13:08+0300
2023-11-07T13:08+0300
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Объем операций в национальной платежной системе АПРА за девять месяцев 2023 года составил 26,3 миллиарда рублей, сообщает Банк Абхазии.На 22,6% вырос и объем операций по российским картам в национальной платежной системе АПРА – до 16,1 миллиарда рублей. Объем операций по карте "Мир" составил 8,8 миллиарда, на 74,8% больше, чем в прошлом году.Уточняется, что всего с января по конец сентября 2023 года банковскими картами были оплачены товары и услуги на 9,9 миллиарда рублей. В прошлом году за это же время держатели карт потратили 4,4 миллиарда. Держатели карт АПРА "World" за пределами Абхазии совершили операции на сумму 78 миллионов рублей, на 24 миллиона больше, чем в прошлом году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/bank-abkhazii-planiruet-vnedrit-sistemy-beskontaktnoy-oplaty-i-elektronnoy-kommertsii-1048935661.html
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абхазия, новости, национальный банк абхазии
Объем операций в системе АПРА составил 26,3 миллиарда рублей за девять месяцев
13:08 07.11.2023 (обновлено: 15:38 07.11.2023)
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем операций в национальной платежной системе вырос на 16%.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik
. Объем операций в национальной платежной системе АПРА за девять месяцев 2023 года составил 26,3 миллиарда рублей, сообщает
Банк Абхазии.
В структуре транзакций, совершенных на территории республики, карты АПРА занимают 38,4%, карты платежной системы "Мир" – 33,5%, карты международных платежных систем – 28,1%.
На 22,6% вырос и объем операций по российским картам в национальной платежной системе АПРА – до 16,1 миллиарда рублей. Объем операций по карте "Мир" составил 8,8 миллиарда, на 74,8% больше, чем в прошлом году.
Уточняется, что всего с января по конец сентября 2023 года банковскими картами были оплачены товары и услуги на 9,9 миллиарда рублей. В прошлом году за это же время держатели карт потратили 4,4 миллиарда.
Держатели карт АПРА "World" за пределами Абхазии совершили операции на сумму 78 миллионов рублей, на 24 миллиона больше, чем в прошлом году.